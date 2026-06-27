POLITICÓN: Con Miguel Riquelme, ¿vienen cambios en el gabinete de Torreón?

Pero así como hay áreas en las cuales se anticipan movimientos, también existen oficinas donde la continuidad parece mucho más probable. Se comenta que la Tesorería, encabezada por Javier Lechuga, y la Secretaría del Ayuntamiento, a cargo de Eduardo Olmos, aparecen entre las posiciones con mayores posibilidades de mantenerse. La razón es sencilla: ambos han formado parte del círculo de confianza de Miguel Ángel Riquelme y lo han acompañado en distintas etapas de su trayectoria política.

Mientras en el Ayuntamiento de Torreón continúan las apuestas sobre los cambios que acompañarán la llegada del nuevo alcalde, hay una dependencia que aparece en prácticamente todas las conversaciones: el SIMAS. Los bien enterados aseguran que, por extraño que parezca, el organismo responsable de administrar la distribución de agua potable sigue siendo una de las “joyas de la corona” por el peso administrativo, financiero y político que tiene. Hoy lo encabeza Roberto Escalante González, pero pocos creen que esa oficina escape a la revisión que suele acompañar el inicio de una nueva etapa de gobierno. En política, hay cargos que nunca pasan inadvertidos.

III. EL SIGUIENTE PASO

Más allá de inaugurar un laboratorio, el mensaje político resulta interesante. Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, parece decidido a impulsar una nueva etapa para Monclova: mantener su fortaleza industrial, pero abrir la puerta a sectores de alta tecnología. La apuesta por formar talento en semiconductores no dará resultados de un día para otro, pero sí manda una señal a quienes buscan invertir. Hoy, las empresas no solo preguntan por infraestructura o incentivos; también quieren saber si encontrarán personal preparado. Ahí parece estar la estrategia para que Monclova compita en las industrias del futuro.

IV. LA APUESTA

El proyecto también confirma una idea que el Gobierno del Estado ha impulsado en distintas regiones: para atraer inversión no basta con ofrecer tierra o incentivos; también hay que formar talento. La coordinación entre el Ayuntamiento, el Tecnológico Superior y el Estado apunta justamente hacia ese objetivo. Los semiconductores representan mucho más que un laboratorio: son una apuesta para ampliar las oportunidades de Monclova sin perder la vocación industrial que ha marcado su historia.

V. UNO MÁS

Un caso más se sumó ayer a la tarea que tiene pendiente la secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, en materia de seguridad en el trabajo. Ahora fue una persona, de 59 años, quien cayó desde una altura de unos cinco metros cuando instalaba cámaras de videovigilancia en la Secundaria Técnica 56, en Saltillo. Hechos como éste son más que una simple estadística porque Coahuila es una de las entidades en las cuales las enfermedades de trabajo y los accidentes laborales derivan en incapacidades permanentes. Tal realidad refleja laxitud en la vigilancia de las condiciones de seguridad.

VI. HAY QUE OCUPARSE

Más allá de los que produce la industria, son frecuentes casos como el de ayer que derivan de “chambitas” para las cuales se contrata a una persona y no se considera el riesgo que siempre implica el que se trabaje en un lugar elevado y, por tanto, nadie se ocupa que se cuente con mecanismos de seguridad. El problema es que la fatalidad siempre se encuentra a la vuelta de la esquina y las consecuencias pueden ser graves.

VII. ESTO AÚN NO SE ACABA

La renegociación del T-MEC pero, sobre todo, la actitud personal del presidente Donald Trump en relación al acuerdo, alienta el nerviosismo, sobre todo en entidades como Coahuila, cuya actividad económica está fuertemente vinculada al comercio internacional. Y es que en términos estrictos, el Tratado está “en vilo” y la posibilidad de que se cancele es real. Nada más debe tenerse en cuenta un detalle, advierten quienes entienden bien las circunstancias que juegan en este tipo de negociaciones: en este momento estamos en la etapa del “estira y afloja” y Trump está jugando un juego que conoce bien: el de presionar como si estuviéramos en el último segundo del juego.

VIII. HAY ESPERANZA

En otras palabras, si bien existe la posibilidad de que el acuerdo naufrague, la verdad es que la probabilidad de que ello ocurra es muy baja... tendiendo a inexistente. Tampoco es que en México tengamos la mejor mano y podamos apostar por la victoria con absoluta confianza, pero los expertos afirman que no estamos contra la pared y que el peor de los escenarios que sí podrían ocurrir no incluye el fracaso de las negociaciones.