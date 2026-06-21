Las sorpresas del T-MEC

Nunca percibimos que todo aquel comercio no era propiamente legal debido a que no se pagaban impuestos de importación, sino una cuota acordada con los aduanales (ja, ja). ¡Y santo remedio!

Recuerdo que en mi infancia y gran parte de mi adolescencia me eran atractivos, como a todos los de mi edad, los productos americanos que ofrecían una variedad incomparable respecto de lo que podíamos comprar en la miscelánea de la esquina o en la carrucha a la salida de la escuela. Así, cuando nuestra economía lo permitía, cambiábamos las natillas Montes, los Tomy’s, los Motita, los aciditos, el quiote o las jícamas por los pastillones Sweet Tarts, Kisses, chocolates Hershey, dulces Brach’s y otras delicias que llegaban a la ciudad vía las chiveras o por parte de algún familiar en la frontera.

La adquisición de mercancías extranjeras, como electrodomésticos o algunos insumos para las compañías, resultaba un ejercicio cargado de aranceles que la hacía inviable y repercutía en su costo final. Esto prevaleció hasta 1985, año en que México ingresó al GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) y abandonó el sistema de sustitución de importaciones, un esquema que generaba un gasto social en subsidios a los productores nacionales.

El GATT permitió el ingreso de México al comercio global con 128 países, inundándonos de artículos de todo el mundo sin pago de impuestos de importación y abriendo al mismo tiempo la exportación de productos nacionales sin gravamen, hasta desembocar años después en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por otra parte, en el sector industrial del país, múltiples trasnacionales, principalmente norteamericanas, habían instalado desde los años sesenta diversas unidades productivas a lo largo de la frontera norte a través del programa maquilador. Este esquema brindaba la oportunidad de importar temporalmente insumos sin impuestos para su fabricación en México y retornarlos como autopartes o múltiples productos. La diversidad fue tal que había una maquiladora dedicada a separar cupones de comercio de HEB y retornarlos para su cobro a los ofertantes patrocinadores; operaciones que se albergaban en unidades productivas con entre mil 500 y dos mil 400 trabajadores por fábrica.

La derrama económica en nómina inició con el beneficio y el crecimiento de polos poblacionales hasta convertirlos en metrópolis como: Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa, Acuña, Piedras y Tijuana, entre otras ciudades.

Ese modelo se extendió por todo el país y en 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Canadá y Estados Unidos, que consolidó la fabricación y el intercambio de productos sin restricciones económicas y, obviamente, el boom del establecimiento de empresas en México, lo que cambió la dinámica social de forma considerable.

Desde ese año hasta el 2018, México recibió beneficios: aumento de la IED (inversión extranjera directa), crecimiento económico, incremento de exportaciones, mayor poder adquisitivo para el ciudadano de a pie, obras de infraestructura en las ciudades, así como la integración de grandes polos de manufactura en el norte y el Bajío.

La única restricción que fue necesaria establecer, derivada de los sucesos de las Torres Gemelas, fue el programa CTPAT (Asociación de Aduanas y Comercio contra el Terrorismo), cuya certificación a la larga terminó por facilitar el tránsito de mercancías.

Llegó el 2018 y la primera embestida de Trump fue contra el TLCAN, que beneficiaba a México debido a la disparidad salarial y ciertas triquiñuelas legales del acuerdo. De ahí surgió su propuesta de un nuevo tratado bajo el nombre de T‑MEC.