Mirador 05/07/2014

Este fantasma de la casa del Potrero se aparece rara vez.

Pensamos que le da pena asustarnos, y por eso sale únicamente cuando nos hemos ido a la ciudad.

El espectro, según me dicen los más viejos del rancho, es el de don Emigdio Gáuna, que casó con una de las señoritas Peña, hermana de don Ignacio, el dueño de la antigua hacienda. El matrimonio duró menos de un mes. A don Ignacio le dijo la desposada que dejaba al hombre porque bebía mucho. A sus hermanas les confió en voz baja que lo dejaba porque no hacía ninguna otra cosa aparte de beber. Seguía siendo señorita, como ellas.

Creo saber por qué sale ese fantasma. Anda buscando a la que fue su esposa. Ahora ya puede amarla, pues ha dejado el vino. Entiendo que en el otro mundo no existe la bebida, pero existe el amor. Y don Emigdio sigue amando a la señorita Peña. La ama en el infinito. Infinitamente la ama.

Yo digo que deberíamos perdonar a esta sombra. Después de todo en una u otra forma todos somos sombras. No debería darle pena aparecerse. Aunque quién sabe. A lo mejor a mí también me va a dar pena aparecerme. Por otros motivos, pero quizá también me va a dar pena.

¡Hasta mañana!...