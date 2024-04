La gente de antes pensaba que los eclipses, lo mismo que los cometas, son anunciadores de grandes acontecimientos, generalmente catastróficos.

Mucha gente de ahora piensa lo mismo.

Yo, la verdad, no sé qué pensar.

En relación con el eclipse de ayer suspendo todo juicio, pero me parece poco natural tener dos noches en 24 horas, aunque, bien vistas las cosas, un eclipse y un cometa son la cosa más natural del mundo. De otra manera no sucederían.

Comoquiera, eso de que al mediodía los coches anduvieran por las calles con las luces encendidas era algo desusado, lo mismo que, según me dijeron luego las gentes del Potrero, las aves se fueran a sus nidos y las gallinas a su gallinero.

No sé... He ahí las dos palabras que mejor cuadran en labios de alguien como yo. No sé.

Pero vengan eclipses y cometas. Lo que soy no lo determinan fenómenos naturales ni sobrenaturales. Soy lo que soy; lo que mi vida me ha llevado a ser. Cuando la vida se me acabe dejaré de ser. Y eso será tan natural como un eclipse. Las cosas seguirán como antes, como siempre. También esa noche las aves se irán a sus nidos y las gallinas a su gallinero.

¡Hasta mañana!...