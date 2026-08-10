Mirador 10/08/2026

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La buena fortuna del viajero lo lleva a ‘La Luoita’. Ahí se come como en el paraíso, si es que en el paraíso se come

El viajero hace el camino de Guadalajara a Colima.

Llega a Magdalena, cuyos cerros prodigan con prodigalidad piedras a las que llaman sin razón “semipreciosas”, pues son preciosas y medio: malaquitas, ónices, lapislázulis, granates...

La buena fortuna del viajero lo lleva a “La Luoita”. Ahí se come como en el paraíso, si es que en el paraíso se come. Ha disfrutado el viajero un jocoque –allá dicen “jocoqui”– como el que hacía su abuela doña Liberata en jarrito de barro con leche sin hervir que dejaba toda la noche junto a las brasas del fogón.

Luego el viajero prosigue su camino, y no sabe qué agradecer más a Magdalena, si sus preciosísimas piedras semipreciosas o el jocoque de “La Lupita”, que le trajo a la mente y el corazón el recuerdo de su amorosa abuela, mamá Lata.

Por sí o por no –más bien por sí– el viajero agradece tanto las malaquitas, los ónices, los lapislázulis y los granates como el jocoque.

Es justo y necesario.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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