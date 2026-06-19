Mirador 19/06/2026

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    Mirador 19/06/2026

Jamás burló Don Juan a una mujer. Sedujo a muchas, eso es cierto, pero a ninguna prometió nunca matrimonio para conseguirla

VARIACIONES OPUS 33 SOBRE EL TEMA DE DON JUAN

Todos los enemigos de Don Juan han muerto.

–¡Felices ellos! –piensa el caballero.

Dos, sin embargo, permanecen vivos, si no de cuerpo, sí de espíritu. Son escritores, y quien escribe sigue viviendo en su escritura. Don Juan los detesta a ambos. Si tuvieran vida se las quitaría.

Uno se llama Tirso de Molina. Hombre de sotana, calificó de burlador al sevillano. Jamás burló Don Juan a una mujer. Sedujo a muchas, eso es cierto, pero a ninguna prometió nunca matrimonio para conseguirla. Fue un seductor, no un burlador.

El nombre del otro escribiente es Gregorio Marañón. Este se atrevió a decir que Don Juan no era hombre verdadero, pues careció de la entereza varonil que se requiere para ser fiel a una sola mujer. No fue hombre Don Juan, dijo, pues tuvo muchas mujeres. La paradoja ofende al hidalgo, y lo hace lamentar que sea imposible desafiar a duelo a Marañón.

Don Juan se siente incomprendido por los hombres.

No le importa. Las mujeres sí lo comprendieron.

¡Hasta mañana!...

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Armando Fuentes Aguirre

Armando Fuentes Aguirre

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

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