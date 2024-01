Mirador 25/01/2024

Este amigo mío con el que tomo la copa –varias- los martes por la noche dice que no le gusta tener vicios, porque los vicios lo inclinan, vía remordimiento, a la virtud. Comenta: “Soy un epicúreo estoico, o un estoico hedonista. Encuentro goce en la melancolía, y me entristezco en medio del placer”.

Generalmente no entiendo a mi amigo, y eso que casi siempre estoy tan ebrio como él. Habla de las enseñanzas que recibimos en el colegio religioso. “Tu problema –me dice- es que las has olvidado. Mi problema es que las recuerdo todavía”.

La otra noche discutimos la noción del pecado. Desde luego no agotamos el tema: la noción del pecado es muy grande, y los predicadores se han encargado de agrandarla más. A una conclusión llegamos, sin embargo: el pecado es invención humana, no creación de Dios o de la naturaleza. Lo que en algunas partes es pecado en otras no lo es. Algo que ayer era pecaminoso ahora es admitido, incluso en la buena sociedad. Lo que llamamos “moral” no es otra cosa que la costumbre socialmente aceptada.

En el momento en que hablábamos de eso no había bebido yo lo suficiente, de modo que aún me preocupaba lo que decíamos. Le pregunté a mi amigo si no estaríamos cayendo en un relativismo peligroso. Me respondió: “Todo es relativo, menos lo relativo. Como todo es relativo, lo relativo es lo absoluto”.

No entendí lo que mi amigo dijo. Me faltaban algunas copas para entenderlo.

¡Hasta mañana!...