Para algunas personas la vida es un carnaval y para otros no hay nada bueno de ninguna manera. ¿Y para mí cómo es?

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Opinión
/ 12 abril 2026
    Para algunas personas la vida es un carnaval y para otros no hay nada bueno de ninguna manera. ¿Y para mí cómo es?

A veces no hay manera de darnos gusto. ¿Se han dado cuenta? Si los proyectos son públicos o privados, todo está mal. Si alguien tiene éxito o fracasa, está mal. Si alguien compra algo o no puede comprar algo, está mal. Si la casa es chica o grande, está mal. Lo que hicieron nuestros papás o lo que no hicieron, está mal. Si encontré una blusa roja pero no había azul, está mal. Si dejamos al perro afuera o lo dejamos entrar, está mal. Si hay color o si no lo hay. Si comemos o dejamos de comer. Si opinamos o dejamos de opinar. Si estamos de acuerdo o diferimos. Si aumentamos de peso o enflacamos. Si nos gusta alguna música o no sabemos apreciar algún género. Si nuestras prioridades son o no son las que otros consideran aplicables.

No me estoy quejando de las personas a quienes “ningún chile les embona” (o tal vez sí). Mi comentario va a lo que me imagino que podría ser el mundo interior de esas personas. ¿Qué será lo que viven si todo está mal? Sé que se viven en la queja. Sé que hay muchas personas que les sacamos la vuelta y evitamos estar en su presencia. ¿Se darán cuenta? En efecto están en todo su derecho de expresar lo que quieren expresar, pero eso no me obliga a estar expuesta a la constante letanía de crítica y queja. Y tampoco me obliga a callarme y no contestarles. Después se sienten ofendidos, y si soy yo la que les estoy contestando, probablemente tienen razón, puedo llegar a ser muy ofensiva. Entonces, aparte de aguantar su propio estado interno, tienen que aguantar mis opiniones...¿será que soy igual a ellos?

Pienso que de vez en cuando vale la pena observarme y darme cuenta, si puedo, de la manera en que construyo mi mundo interior. Seguramente si no estoy cómoda, algo tiene que ver con la manera en que me relaciono con el mundo. ¿Cuestiono sin proponer o participar en soluciones? ¿Creo que merezco que alguien más resuelva mis quejas? O bien ¿no demando lo suficiente de mi entorno? También puede ser.

Con permisito, tengo mucho que reflexionar.

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La Vida Para Principiantes

Dona Wiseman

Dona Wiseman

Nacida en Detroit, MI el 25 de mayo de 1956. Residente de Saltillo desde 1974. Maestra y traductora por necesidad. Psicoterapeuta, empresaria, poeta, actriz y administradora de Foro Amapola porque la vida es dinámica. Madre de 4, abuela de 5. En 18 años de formación como psicoterapeuta ha hecho especialidades que incluyen terapia psico-corporal y Gestalt. Idealista insistente y ser humano en constante movimiento.

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