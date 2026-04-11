Pócima milagrosa

Se consumó el trance de erotismo en la habitación número 210 del Motel Kamawa, y la romántica muchacha, poseída por el dulce sopor que sigue al sexo bien gozado, le preguntó a su galán: “¿Crees que después de casarnos me harás el amor con la misma intensidad con que me lo hiciste hoy?”. “Es muy probable –respondió el sujeto–. Siempre me han gustado las mujeres casadas”... Notables copistas fueron los monjes medievales. Gracias a su ímproba tarea –Ora et labora– se conservaron y llegaron hasta nosotros las grandes obras de la antigüedad griega y romana. A veces, sin embargo, se equivocaban. Fray Cálamo le informó, consternado, al superior del convento: “Reverendo padre: descubrí un error muy grave que ha durado siglos. Nuestro fundador escribió: ‘En tratándose de mujeres buscad la castidad’. Pero la tercera letra en la última palabra no es ese: es ene”... Don Poseidón, propietario rural de edad madura, era dueño de un toro semental. Semestral más bien parecía el dicho toro, pues se mostraba remiso para llevar a cabo su tarea genésica. Llamó don Poseidón a un veterinario, y éste le administró al toro una pócima de raro color y extraña consistencia. No había terminado el animal de beber aquel líquido demiúrgico cuando cobró vigor extraordinario. Sin siquiera decir “con permiso”, fue hacia las vacas y las cubrió una por una –eran siete– con singular empuje y energía. Días después, el granjero le comentó lo sucedido a un vecino. Preguntó el hombre: “¿Qué contiene ese brebaje?”. “Lo ignoro –replicó don Poseidón–. Pero sabe a jugo de naranja con canela y alcanfor”. (Y un aroma a frutos rojos, maderas de Oriente y pétalos de rosa, con reminiscencias de vainilla, albaricoque y flor de azahar, como dicen las etiquetas de algunos vinos de hoy)... “¿Busca usted pleito?” –retó un airado parroquiano a otro en el Bar Ahúnda. “Amigo –respondió calmosamente el otro–. Si buscara pleito ya me habría ido a mi casa”... “¿De modo que es usted padre de ocho hijos?”. Esa pregunta le hizo la trabajadora social a don Acisclo. “Sí, señorita –respondió él–. Ya sé que son pocos, pero es que mi mujer y yo no congeniamos”... El paterfamilias le contó a su hijo: “Cuando tu mamá y yo éramos novios ella me dijo dos palabras que nos unieron para toda la vida”. Emocionado preguntó el muchacho: “¿Qué palabras fueron ésas?”. Replicó el señor: “Me dijo: ‘Estoy embarazada’”... Rosibel compartió con su amiga Flordelicia su experiencia de la noche anterior: “Al principio mi nuevo novio se portó como un caballero. Pero después de tres o cuatro copas actuó maravillosamente”... Henry David Thoreau , ilustre pensador norteamericano, era fabricante de lápices en la vida real, y filósofo en la irreal. Escribió un hermoso libro: “Walden”, relato de su vida solitaria a la orilla del lago de ese nombre. La lectura de dicha obra llevó a Gelasio, joven amante de la naturaleza, a buscar un retiro semejante. Fue a dar a una apartada región boscosa, lejos de todo centro urbano. En su tosca vivienda recibió la visita de un rudo leñador, habitante de ese remoto sitio. Le dijo el hombre: “Te invito a una fiesta en mi cabaña el próximo sábado a las 9 de la noche”. “Iré gustosamente” –aceptó Gelasio. “Debo advertirte –le informó el sujeto– que en la fiesta habrá alcohol”. “No soy abstemio” –declaró el invitado–. Siguió el leñador: “Habrá también sexo”. “Jamás lo he rehuido” –replicó Gelasio–. “Y muy posiblemente –continuó el otro–, habrá una pelea”. “Tampoco a eso le saco” –manifestó el otro–. “Te espero entonces” –dijo el musculoso leñador–. Le preguntó Gelasio: “¿Cuántos seremos en la fiesta?”. Con ronca voz respondió el tipo: “Nada más tú y yo”... FIN.