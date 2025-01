Mirador 28/01/2025

El gato está sentado como jeroglífico sobre la tapia del jardín.

Yo pienso que los gatos piensan, a diferencia de los perros, que sienten nada más. Me pregunto qué estará pensando este gato. Lo más probable es que esté pensando en sí mismo, pero no lo puedo asegurar. No conozco a los gatos. A los gatos nadie los conoce.

No se me acuse de malquerer a los gatos. Los quiero porque mi hija y mis nietas los quieren. Pero les temo un poco, pues sé que son más inteligentes que yo. Se las han arreglado para hacer creer a los humanos que los han domesticado, siendo que son ellos quienes han domesticado a los humanos.

Cada gato es un trozo de selva en la casa. Inventaron el ronroneo para que no les temamos, pero en el fondo nunca han renunciado a ser fieras. Son un compendio de pantera o tigre.

Miro al gato que está sobre la tapia y experimento un vago sobresalto como el que debió sentir el pajarillo que voló al verlo.

Yo no puedo volar. Cierro entonces los postigos de la ventana. Alcanzo a ver la mirada de enojo del gato.

¡Hasta mañana!...