Miscelánea política (recargada): De ‘Apocalyptica’ a reflexiones sobre la violencia

Gracias por leerme, gracias por hacer suyas estas letras. Agradezco de corazón, palabra y pensamiento que usted me lea. Mis ideas y letras no son mías, son suyas. Pero hoy le tengo una extraña noticia. No sé cómo decir lo siguiente ni escribirlo. Es decir, en una columna pretérita me atreví a escribir lo siguiente en “Letras minúsculas” me atreví a esto: “No pido, exijo que mi amigo el alcalde, ‘Súper Chema’ Fraustro Siller, organice otra tocada del mismo estilo y en el mismo lugar. Han pegado de a madre. Prometo ir cuando traigan a ‘Apocalyptica’”.

Eso fue cuando reseñé la revuelta estudiantil del ITS y el cierre de la principal arteria de la ciudad, tomada por ellos como medida de protesta. Y aquí lo raro que ha pasado: caramba, los hados y duendes de la música me leen, lo imagino y han hecho lo siguiente: sí, ¡viene “Apocalyptica” a Monterrey! Un sólo concierto. Cuarteto de violonchelistas (ahora con un ejecutante de batería de otra galaxia), los cuales son famosos en el mundo al trasladar rock duro, metal, a partitura y ejecutarlo con sus violonchelos de colección. Un evento, un concierto de talla internacional. Sobra decirlo: todos sus discos, sus conciertos, sus tocadas, todo lo tengo.

Estoy conmovido que los hados y duendes de la música, apenas lo escribí, me complacieron. ¿A quién me voy a topar en semejante tocada internacional? Con todas las letras: ya tengo ticket, para mí y para mi musa (hay que educar a las señoritas, sin duda. Pues hay que variarle a eso de “Frontera”, “Los 7 carnales” y “Grupo Firme”, ja), amén de ello, ya tengo tickets en el bajo mundo para el que quiera ir a disfrutar el concierto.

¿Me voy a topar con el magistrado Juan José Yáñez Arreola, a la bella locutora Sandra Narváez, al director de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez Arreola? Lo dudo, cuando tienen “gustos” musicales tan limitados y tan pedestres, en fin. No es cuestión de dinero, ni de educación (lo es), es cuestión de pasión, empatía, conocimientos, vida y apostar. Sólo eso. Tengo todas las playeras de “Apocalyptica” (también souvenir, tarros, pulseras, vasos, licoreras, chamarras, todo, todo). He ido a todos sus conciertos en México: una colección de tickets que hoy vale oro y todo mundo me quiere comprar. Aquí priva la ignorancia y malos gustos musicales que yo respeto. En fin.

Semana negra: la semana pasada hubo eventos locales y nacionales, los cuales hicieron de dichos días un verdadero día y semana de muertos. Un joven coahuilense, Juan Pablo Berlanga murió de manera extraña en una fiesta de “Halloween” celebrada en Monterrey el sábado 28 de octubre. A decir de las crónicas periodísticas, aquello fue un verdadero pandemónium. Hubo drogas de todo tipo a granel y disponibles. No hubo control policial de ningún tipo. Jóvenes perdidos en su miserable existencia fueron los asistentes. Tanto la novia del joven ya muerto, como un par de amigos, Jhony y Luis, el domingo 29 fueron a entregar el carro y celular de Juan Pablo a su familia.

¿Y el joven padre de familia de 32 años? Pues lo dejaron allá, tieso. ¿Ya lo notó, verdad? Importa más un auto y ni se diga, un celular “inteligente”... a la vida de un ser humano. Importa más la vida de un “perrito” a la vida de un padre de familia. Esta es la nueva realidad y aquí se lo he venido diciendo una y otra vez. Y una y otra vez, mi tirada de naipes se cumple. ¿Doctrinas, criterios, valores, solidaridad, responsabilidad compartida? Con estos muchachos amamantados en la red de internet, imposible.

Escenario de guerra: “Tiran siete cuerpos...”, “Acribillan a cuatro...”, “Nueva Masacre...”, “12 muertos...”. No, señor lector, no son los muertos ni las últimas noticias de la Franja de Gaza, guerra entre hermanos: musulmanes contra judío, no. Los anteriores titulares y entrecomillados son el aquí y el ahora de México. Un escenario dantesco y apocalíptico donde no hay ley y mucho menos gobierno. Andrés Manuel López Obrador al crimen organizado les ofreció “abrazos y no balazos”, estas son las consecuencias atroces de su mano tibia con los delincuentes (los tolera y apapacha), y su mano dura y letal con sus adversarios políticos.

Escenario de guerra 2: en Baja California, Estado gobernado por Morena, ejecutaron a siete personas en Tijuana (5 de noviembre). Hasta el mes de septiembre y sólo en esa ciudad fronteriza, han sido mil 404 personas. Crímenes atroces. Una y otra vez se lo he platicado también en este espacio, le advertido a usted de la sevicia y brutalidad de cometer estos asesinatos. En Tijuana uno de los muertos fue decapitado, otros fueron maniatados y con huellas terribles de violencia. Lo que fueron varios humanos, sus restos, pedazos de ellos, fueron esparcidos en mochilas en varios puntos de la ciudad... ¿Franja de Gaza? No, es México.

Parece un chiste, pero no lo es: dos chilangos y un regiomontano bajo un común denominador: con mano armada, asaltaron un supermercado y un restaurante. En el primero hubo una muerte. Para fortuna de todos, en el segundo episodio, sólo fue el susto. ¿Sabe qué es esto? El efecto Tesla, así de simple. Foráneos que llegan a esta tierra a delinquir, ojo.

“Los duendes se aparecen de día / y de noche danza”. Verso de Antonio Deltoro. Le creo. A mí se me han aparecido y luego de diez años o más de no venir a América, “Apocalyptica” viene. Un lujo.