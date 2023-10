Miscelánea política (3): ITS, ¿movimiento o revuelta?

Liminar: Agradezco de corazón, palabra y pensamiento sus comentarios y que usted me lea. No quiero convencer a nadie, eso y desde siempre se lo he comentado en este generoso espacio de VANGUARDIA. ¿Mis ideas le sirven? Tome lo que usted considere pertinente. ¿Es basura lo que escribo? Deséchelo como bagazo. Hartos, hartos y sobrados comentarios me han mandado con motivo del par de textos antes escritos de esta trilogía, donde estoy abordando la revuelta estudiantil de 10 días (no hubo un movimiento por ningún lado; para ser un movimiento se necesitan doctrinas, criterios, valores, códigos de ética y de guerra, incluso) provocada por los estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo.

Comentarios a favor y en contra. De todo me nutro y todo respeto. Lo que sí debo ventilar públicamente es que un tipo (algún resentido social, pues), en su auto y desde su auto, me amenazó por lo que escribo. Yo no tengo tiempo de voltear ni ocuparme de este tipo de simios contemporáneos. ¿Era miembro de la comunidad del ITS? No lo sé. Sólo lo dejo por escrito como testimonio en letra redonda. Iniciamos esta tercera parte. Aunque, debido a los sobrados comentarios, luego regresaré al tema porque dicha revuelta tiene muchas aristas y huellas de por medio.

Punto uno: Hay un político el cual ha crecido día a día a pasos de gigante. ¿Qué se necesita para pelear una guerra? Para pelear una batalla se necesitan, voy de acuerdo, flechas envenenadas, carros de combate, caballos bien comidos y adiestrados, bastimentos, ballestas aceitadas, lanzas y adargas; sí, todo en su sitio justo. Pero esto es secundario, señor lector: para pelear una guerra y ganar, se necesitan guerreros. Los mejores. Y el siguiente político es un guerrero, el cual necesita Manolo Jiménez Salinas cerca de él. Es el alto, ejecutivo y garboso alcalde de Ramos Arizpe, José Marías Morales, “Chema” Morales.