De siempre se ha sabido que la política no es el más noble de los oficios, particularmente cuando se trata de ganar o mantenerse en el poder. En democracia se llama obtener votos y es una tarea incierta y compleja. El MC de Dante Delgado y Samuel García optó por servir al régimen bajo la discutible tesis de una tercera opción que reivindicara la nueva política. Las candidaturas a legislador en los lugares de privilegio son la medida de la autenticidad de la pretensión de innovar la política.

Ahora se entiende, siempre se supo, por qué Samuel García tenía que dejar a un incondicional como sustituto. La revelación de El Norte/Reforma sobre los pagos multimillonarios a sí mismo triangulados son una muestra de la corrupción del gobernante estatal. El gobernador responde igual que AMLO de que es objeto de una campaña negra de sus adversarios por razones electorales. Difícil creer que el diario y el señor Alejandro Junco sean punta de lanza del PRI o del PAN. Aquí se dijo, las irregularidades de Jaime Rodríguez, enviado al reclusorio por Samuel, palidecen ante las del encarcelador; para Samuel dejar la gubernatura sin asegurar impunidad era camino seguro al infierno.

Samuel y el MC de Dante enseñaron el cobre. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se reivindicó en sus reservas. Lo mejor de MC está en Jalisco, donde aquellos dos y su candidato presidencial son problema, ninguna solución. Todo apunta a que Pablo Lemus y muchos de sus correligionarios prevalecerán sobre Morena a pesar de los errores y la connivencia de Dante con el régimen.

Una pena para Jorge Álvarez Máynez servir de sicario de Dante y Samuel como parte del entendimiento con López Obrador. El spot del candidato sobre Guerrero es inequívoca evidencia; el promocional no alude a Félix Salgado, senador a reelegirse señalado como depredador sexual y principal responsable del desastre en la entidad, tampoco a la ausencia de autoridad de su hija la gobernadora, menos al abandono de los acapulqueños por el Gobierno Federal, estatal y municipal. En plena crisis en la entidad, el flamante candidato se refiere al priísta Manuel Añorve, quien dejó la alcaldía de Acapulco hace 12 años, y a Peña Nieto por supuesta connivencia con el crimen organizado.

El INE retiró el spot por calumnioso. Importante y revelador que haya dirigido sus baterías contra el PRI. No es la primera vez. Se recordará el incidente en el que ya como candidato presidencial, acompañado del gobernador Samuel García, en un palco del estadio de futbol con copas hace referencias ofensivas a un ícono del PRI, Manlio Fabio Beltrones y, de paso, al INE, espectáculo penoso que revela a quien sirve y también la degradación de MC, proyecto político malogrado por el oportunismo de quienes allí mandan.

Las revelaciones de El Norte tienen consecuencias graves en la contienda de Monterrey. Samuel García se impuso a Luis Donaldo Colosio encaminado a reelegirse como alcalde y de allí buscar la gubernatura tres años después y lo que viniera para 2030. Samuel se le atravesó e impuso a su esposa, Mariana Rodríguez, como candidata al suponer que ganaría con facilidad y de paso descarriar el proyecto político de Colosio para la sucesión en Nuevo León en 2027 y la disputa por la candidatura presidencial tres años después. El problema es que Mariana va mal, y con los escándalos del gobernador todavía más difícil será ganar. Además, la derrotaría Adrián de la Garza, némesis del mandatario, quien se vuelve la opción natural para ganar la gubernatura y de suceder, ahora sí el gobernador visitaría el infierno, el mismo que padeció Jaime Rodríguez.

La campaña de Jorge Álvarez Máynez no prendió. Desde ahora se ve que será testimonial, sin mayor trascendencia o relevancia, ni siquiera para hacer daño. En Jalisco donde MC es fuerte no lo quieren y en Nuevo León los problemas del gobernador le afectan. La proveeduría de MC es negocio de su dirigente, pero no todo son dineros, también es política; queda claro que el entendimiento de Dante es ser funcional al presidente en el proceso electoral.

Una pena que hagan pasar a Jorge Álvarez Máynez como calumniador de utilería. El INE vuelve a bajar un spot por falsas imputaciones a Ricardo Sheffield en Guanajuato. Suele suceder cuando se acepta ser pieza en el juego de otros por el poder.