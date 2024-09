Murió mi avatar y, con ella, la actriz que le dio vida. ¿Qué representaba para mí y cuál es la importancia de trabajar con arquetipos y avatares?

Ha muerto Maggie Smith. ¡No puede ser! Me he quedado sin avatar. Cualquiera de ustedes que ven a Maggie Smith, o la Profesora McGonagall (que es lo mismo), se dan cuenta de que me parezco a ella de cierta manera. Pero lo que es más importante es que la Profesora representa a mi arquetipo, La Mentora. ¿Arquetipo? ¿Avatar? ¿Qué significa todo eso?

Hay personajes ficticios y/o místicos y/o mitológicos con los cuales nos identificamos. La mentora, el guerrero, la madre, la abuela, el rey, la princesa, el líder, el gobernante, el bufón, el sabio, y tantísimas figuras más. Al saber que nos resuena un arquetipo, nos daremos cuenta también de que hay un personaje que encarna ese arquetipo, el avatar. La combinación del arquetipo con el avatar nos permite hacer contacto con la manera en que andamos el camino de la vida, y con las metas que establecemos en ese mismo camino. Sabiendo eso, también nos daremos cuenta de los recursos y las herramientas que tenemos o bien que tendremos que adquirir para andar el camino y llegar a las metas que nos proponemos.

Cada arquetipo tiene un camino. No hace lo mismo una mentora que una reina. No necesitan los mismos recursos. No van hacia el mismo lugar. Identificar esto nos permite soltar la idea de que tendríamos que hacer todo, ser todo. Solo tenemos que ser quienes somos y hacer lo que nos corresponde. Y, aunque insistamos, un líder no es un bufón y una abuela no es una princesa. Solo tengo que cumplir con ser quien soy. Ah, pero el camino a descubrir quien soy es largo y escabroso. Y a veces es tan evidente que le sacamos la vuelta y lo negamos, tal vez por pensar que no es suficiente.

Ha muerto mi avatar. Mi admiración por esa profesora mágica, y por la actriz que le dio vida, es muy grande. Mi admiración por el legado que ella me deja es muy profunda. La importancia de mi camino es evidente. Si tu quieres hacer un trabajo completo y profundo con el autoconocimiento a través del reconocimiento de tu arquetipo y tu avatar...consulta la página del Instituto Naranjo. Nosotros hacemos ese trabajo en grupo. ¡Anímate!