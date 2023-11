Navidad: ¿Cuántos regalos son suficientes para nuestros hijos?

Se acerca una de las épocas más bellas del año: Navidad. Para muchos tiene hermosos recuerdos de cómo vivimos este tiempo cuando éramos pequeños, ya que es sinónimo de unidad familiar, agradecimiento, mayor cercanía con Dios, posadas y, por supuesto, regalos. Para muchos de nosotros, adultos, era la segunda oportunidad del año que podíamos recibir algunos regalos. Pero eran pocos y quizás algunos de nosotros tenemos cierto resentimiento porque deseábamos recibir más. Este sentimiento negativo que algunos padres todavía tienen en su historia de vida infantil, no lo desean para sus hijos y piensan llenarlos de regalos esta Navidad.

Una encuesta de NexStar Media informó que casi todos los padres se preocupan de que puedan mal educar a sus hijos. El 60 por ciento admitió que sus hijos eran “un poco mimados” y el 32 por ciento que sus hijos eran “muy malcriados”. Las investigaciones demuestran que las personas más felices del mundo no son las que viven en las naciones más ricas e industrializadas; viven en lugares donde tienen un poco menos porque requieren menos para ser felices. La verdad es que las personas más satisfechas no son las que más poseen, sino las que menos necesitan. Es muy importante que nuestros hijos tengan pequeñas carencias para aumentar su sentimiento de gratitud hacia la vida.

Un reportaje transmitido el 19 de diciembre de 2022 en el canal televisivo estadounidense “Good Things Utah” afirma que los niños están pidiendo todo bajo el sol esta Navidad. Afirma que el 92 por ciento de los padres piensan que están malcriando a sus hijos al ser sobreprotectores y colmarlos de privilegios y regalos en forma inmediata. La mayoría de los padres dijo que sus hijos recibirán un promedio de 10 regalos este año, mientras el 17 por ciento informó que sus hijos recibirán entre 1 y 3. Hannah Keeley, experta en educación parental, autora de varios libros como “Mom Fog” y madre de siete hijos, dice que manejar las expectativas y ser honesta es clave para los padres que tratan con niños malcriados. “Está cien por ciento bien ser honesto con los niños sobre las restricciones presupuestarias”, dice. “Sin embargo, siempre puedes convertir esto en una experiencia de abundancia, y no de escasez”. Keeley recomienda explicar a los niños que sus regalos de Navidad tendrán limitaciones, estableciendo parámetros sobre el número de regalos o el presupuesto total.

La Navidad no es sólo un tiempo de recibir, sino también de dar. Dar es una gran experiencia emocional que activa una gran cantidad de químicos de la felicidad en nuestro cerebro. Tener actividades de donación durante el calendario en diciembre puede ser beneficioso. Pero todavía tenemos la pregunta: ¿Cuántos regalos o juguetes pueden nuestros hijos recibir? No existe un número mágico, sin embargo, lo importante no es “¿cuántos?”, sino “¿cuáles?”.

Mark Joseph, padre y fundador de Parental Queries, afirma que dar demasiados juguetes es un gran problema: “Puede llevar a que los niños se vuelvan demasiado materialistas y esperen demasiado”. Y lo más preocupante es que centran toda su atención en cuántos regalos van a recibir y no cuántos regalos pueden dar. Hay que tener moderación en la entrega de regalos. Nuestros hijos no necesitan 10 juguetes para ser felices. La calidad siempre es mejor que la cantidad. Dos o tres regalos bien pensados es mucho mejor que 20 juguetes entregados al azar.

Invitemos a nuestros hijos a que la Navidad sea una celebración de recibir y dar. Propongamos que de cada juguete o dos nuevos que reciban, elijan uno de su propiedad en buenas condiciones y lo regalen a otros niños. Esta actividad puede fomentarles una actitud de agradecimiento y entrega en sus vidas.