Ni medias tintas ni política ‘robalera’

“Ahora que viene lo de la aprobación o no de la Reforma Eléctrica (...) con mucha claridad se va a saber quienes están a favor de que se fortalezca la CFE, que es una empresa pública, y quienes están a favor de Iberdrola y de las empresas extranjeras, y también de las empresas mexicanas que reciben subsidio en el mercado de la energía eléctrica”.

Es nuevamente la sentencia lopezobradorista polarizadora, simplista y provocadora: estás conmigo o estás en mi contra. Pero muy útil para recordar cómo ve las cosas el Presidente: “va a quedar muy definido y eso es mucho mejor que estar simulando con la política robalera, porque sólo el robalo es el que anda en dos aguas. Aquí es definirnos, nada de medias tintas, nada de estar engañando de que ‘estamos a favor del pueblo y estamos en contra de la corrupción’, y ‘la ley es la ley’, y ‘el Estado de Derecho’, y ‘no nos va a temblar la mano’. Ya esa demagogia ya no sirve, y no porque lo diga yo, sino porque la gente ya no les cree. Yo celebro que se definan, eso es mejor”.

Visto así, pareciera que el debate no se trata exclusivamente sobre una reforma eléctrica para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, para que se tengan mejores opciones, para que se tenga un mejor servicio y precios más justos.

Ni siquiera se acerca a una confrontación ideológica.

Es política pura que responde a la coyuntura de estos meses.

Primero, por la Consulta de Revocación de Mandato, en abril, y luego en junio la elección en seis estados, que para como van las cosas podría la aumentar la presencia de gobiernos morenistas en la del 2024:

“Para los jóvenes, que le den una repasada a la historia de los partidos políticos en México. Hasta hace poco había dos partidos supuestamente diferentes y al final siguen formalmente como partidos independientes, distintos, pero en los hechos son lo mismo, incluso hacen alianzas, postulan a los mismos candidatos (...) engañaban que eran unos corruptos y otros eran gente de bien. Nada. Hipócritas. La única diferencia es que unos eran corruptos cínicos y los otros corruptos hipócritas, esa es la única diferencia (...) dos partidos sin diferencias de fondo, como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola”.

¿A eso se resume todo, a hacer campaña, a convencer a los más jóvenes que ya podrán votar este año y dentro de dos, a atraer a los incrédulos y confirmar a los creyentes?

Los foros sobre la reforma eléctrica ¿no servirán más que para eso, para que no se diga que no se les dio voz, que no tuvieron la oportunidad de expresarse, que no fueron tomados en cuenta?

Y como en otros tiempos, ¿solo serán la pantalla y el afán de consignar que se cubrió el expediente?

Puras patrañas.

Monitor republicano

1. Ayer, el Presidente no tuvo más remedio que acordar con la secretaria de Energía de los Estados Unidos, Jennifer Granholm, revisar caso por caso la situación de las empresas extranjeras que tienen dudas sobre el impacto que tendría en sus negocios la reforma energética que impulsa su gobierno. No es lo mismo que lo mesmo, ¿verdad?

2. El 14 de diciembre, la maestra Delfina dijo ante el Presidente que regresaron a las aulas 24 millones 063 mil 286 alumnos. El martes pasado aseguró que ese número ahora es de 18 millones 404 mil 696. Una diferencia de 5 millones 668 mil 590. Cuestionado, el Presidente dijo que sí había ausentismo por la pandemia, pero no en esa cantidad. ¿Se trata de un nuevo tropiezo de la secretaria de Educación Pública o de ajustar la realidad? ¿A quién le creemos?

anarciae@gmail.com