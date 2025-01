¿No estás feliz?

En los pasados días de güeva –perdón: de reposo navideño y de fin de año– pude ver algunas de mis queridas películas de la temporada, entre ellas “ The bells of Saint Mary’s ”, “Las Campanas de Santa María”, que figura entre mis favoritas. En ella Bing Crosby canta una linda canción cuya letra es un homenaje a nuestros cinco sentidos, que nunca tenemos el buen sentido de apreciar.

He aquí la letra de esa canción, y luego la desmañada traducción que de ella hago:

Aren’t you glad you’re you?

Por Johnny Burke y James van Heusen .

(De la película “The bells of Saint Mary’s”, 1945).

Every time you’re near a rose

aren’t you glad you’ve got a nose?

And if the dawn is fresh with dew

aren’t you glad you’re you?

When a meadowlark appears

aren’t you glad you’ve got two ears?

And if your heart is singing too

aren’t you glad you’re you?

You can see a summer sky,

or touch a friendly hand,

or taste an apple pie...

Pardon the grammar, but ain’t life grand?

And when you wake up each morn’

aren’t you glad that you were born?

Think what you’ve got the whole day through!

Aren’t you glad you’re you?

-----

He aquí mi intento de traducción:

“¿No te alegras de ser tú?”.

Cada vez que estás junto a una rosa

¿no te alegras de tener olfato?

Y si el alba está fresca de rocío

¿no te alegras tú de ser tú?

Cuando una alondra de la pradera trina

¿no te alegra tener oído?

Y si canta también tu corazón

¿no te alegras tú de ser tú?

Puedes ver un día de verano,

o tocar una mano amistosa,

o probar un pay de manzana...

Perdón por la gramática, pero

¿no es la vida a todo dar?

Y cuando te levantas cada mañana

¿no te alegra haber nacido?

Piensa en lo que tienes para gozar cada día.

¿No te alegras tú de ser tú?

-----

En este primer mes del año volvamos a dar gracias por la vida, con sus penas y sus alegrías, a quien nos puso en ella. Todo es vida.