‘No les voy a fallar’: AMLO y las decepciones

Llega a su fin el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y con esto los análisis de su gestión.

Muchos dirán que el mejor análisis, percepción y encuesta fue la obtenida en las pasadas elecciones porque refrendaron la gestión de López Obrador en la presidenta electa, Claudia Sheinbaum .

Sin embargo, los seis años del Presidente también estuvieron marcados por promesas incumplidas y decepciones para muchos grupos.

Sin ningún orden jerárquico empezaría con el caso Ayotzinapa . Se cumplieron 10 años de la desaparición de los 43 normalistas. El Presidente reconoció que no se logró esclarecer el caso y las familias y organizaciones sociales acusaron que hubo obstáculos para llegar a la verdad.

Otra decepción es la militarización del país. La semana pasada hablamos del tema en este mismo espacio a propósito de la aprobación a la reforma en la que la Guardia Nacional pasará a depender de la Secretaría de Defensa Nacional ( Sedena ). El Presidente prometió regresar a los militares a los cuarteles y no lo cumplió. Lo peor de todo es que les dio más fuerza no sólo para tareas de seguridad pública, sino ahora también para la vigilancia de puertos, controles fronterizos y hasta el involucramiento en obras civiles.

El desdén por las víctimas. Previo a entrar en funciones, el Presidente organizó los foros de paz, espacios de consulta en donde reunió en todo el país a víctimas y familias víctimas de la violencia. Aquello quedó en el anecdotario, pues no hizo absolutamente nada por pacificar el país; minimizó tragedias, le dio portazo a las víctimas y nunca las escuchó, a pesar de que al inicio prometió que su gobierno escucharía a todos. Por el contrario, prefirió saludar a la madre de un capo que recibir y atender a las familias de niños con cáncer.

Desapariciones. El Presidente quiso rasurar la cifra de desapariciones en el país, creando un censo victimizante, simplemente porque no soportaba que se contaran tantas en su sexenio. Al final, su administración sumó más de 50 mil desapariciones a una tragedia que acumula más de 110 mil casos, y un rezago impresionante en materia forense, de búsqueda e investigación.

Afectaciones al medio ambiente. Prometió que sus proyectos económicos no afectarían el medio ambiente, pero siguió promoviendo la quema de combustóleo; y se ha documentado cómo la obra del Tren Maya ha destruido ecosistemas, además de que costó más que lo inicialmente presupuestado. Y la austeridad republicana que tanto impulsó terminó por recortar recursos a dependencias como Conafor , Semarnat , Profepa y Conagua , incapaces de vigilar y sancionar los abusos medioambientales.

Las agresiones a periodistas. Un gobierno democrático tendría que empezar por el respeto a la libertad de expresión. Pero en seis años el Presidente se dedicó a desprestigiar, atacar, calumniar y movilizar el aparato de gobierno en contra de quienes lo criticaban. Difundió información personal de colegas poniéndolos en riesgo sin el menor remordimiento.

Corrupción. El Presidente se dijo −y se sigue diciendo− diferente porque no era corrupto, pero su gobierno está manchado de actos de corrupción, como el desvío de más de 17 mil millones de pesos por el caso Segalmex , programas como Jóvenes Construyendo el Futuro que arrastra decenas de irregularidades, como pagos duplicados, pago a muertos o el uso de empresas fantasma.

No tuvimos un sistema de salud como Dinamarca, el país no se pacificó, no crecimos económicamente como lo prometió, no respetó la división de poderes como aseguró y existen fuertes señalamientos por el manejo de la pandemia.

Las decepciones son muchas.

No aplaudiremos las cosas buenas que haya hecho, que las hay. Tenemos que entender que para eso son elegidos y para eso se les paga. No tendríamos que esperar que hicieran cosas buenas para celebrarles, ponerles monumentos, colocar placas o erigir bustos. Se trata de su trabajo. Cada quien hará su propio análisis.