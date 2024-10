No soy yogui y no me visto como tal. Quién estoy siendo y el reflejo de ese ser en la ropa y los accesorios que uso

¿De qué estás disfrazado hoy? Hace días fui a un ritual de rueda de medicina. Al prepararme para salir entré en crisis. Hacía frío y estaba chispeando. Contemplé las opciones de “outfits” para la ocasión y el clima, pues el ritual sería al aire libre. Pensé en la maestra de yoga, el chaman, los alumnos de yoga, y toda la colección de personas que estaríamos allí. Sabía que habría un código de vestimenta no declarado y mi mente empezó a esforzarse para acomodarse a las expectativas. ¿Expectativas de quién? No sé, igual las mías propias. Me di cuenta de que no quería ponerme ropa de yoga ni las faldas amplias que son típicas de los rituales y así. Pregunté en el grupo si había alguna indicación (hay veces que a las mujeres se nos pide que vayamos en falda) y lo único que me comentaron fue que llevara suéter. Me arriesgué y fui en jeans. Creo necesario aclarar que tengo jeans que están igual de amplios que los pantalones tipo yogui, e igual de cómodos. No quise disfrazarme de...hmmm...más bien, quise expresarme como soy.

Es interesante ver cómo, por tal de pertenecer, nos acomodamos a ciertos cánones de vestimenta, accesorios, y actitudes. Y me caché en ese momento de ver si mi valentía alcanzaría para romper un tanto con lo que pensé serían las expectativas.

También es notorio el hecho de que con nuestra manera de vestir nos vamos definiendo de alguna manera. ¿Con qué te identificas? ¿Con alguna época, o estilo, o rebeldía, o diferenciación, o grupo, o familia? ¿Tu ropa es un lugar seguro, o atrevido, o conformista, o sobresaliente, o mimetizante? ¿Hay una declaración o un lenguaje en tus colores, tus estilos, tus texturas? ¿Has puesto atención en lo que te pones, lo que no te pones, y cómo eso expresa quién estás siendo en el momento?

Hace muchos años me puse jeans por primera vez. Rara vez uso otra cosa. No es por flojera ni descuido ni porque no me importa “arreglarme”. Es porque amo los jeans de todo tipo. ¿Qué dirá eso de mí? Tengo unas cuantas ideas...¿y tú?