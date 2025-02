Obras son amores y Javier Díaz cumple ‘Por Amor a Saltillo’

“Obras son amores y no buenas razones” es un refrán que deriva del título de una obra de teatro de Lope de Vega y significa que el verdadero amor se demuestra con acciones y obras materiales, no con palabras que se las lleva el viento. Y así nos lo ha demostrado el alcalde de Saltillo, Javier Díaz , a los habitantes de la colonia Brisas al enviar a las brigadas en apoyo de nuestro vecindario. Por varios días los trabajadores municipales atendieron nuestras demandas y fueron dirigidos por el coordinador Raúl Madrazo, quien encabezó los trabajos de remozamiento.

Lo más importante fue la limpieza del arroyo para evitar inundaciones. La maleza seca fue removida en grandes cantidades, ya que representaba un peligro de incendio para todas las casas aledañas al margen del arroyo, entre ellas, la del suscrito. Es una obligación del gobierno cumplir con sus funciones, pero también es justo reconocer públicamente los aciertos de nuestras autoridades. Gracias a nuestro alcalde Javier Díaz por enviar a Raúl Madrazo, señores Eugenio y Rivas, y a todos los brigadistas de ecología, seguridad y deportes que nos atendieron dando resultados inmediatos en cuanto a disminuir riesgos de inundaciones e incendios y respecto a fauna nociva y seguridad. La coherencia de Javier Díaz es notable. Nos consta que cumple sus promesas.

EL AGUA EN PARRAS Y EL CARBÓN DE TONY FLORES

El tema del agua en Parras de la Fuente y demás municipios de Coahuila debe ser una prioridad estatal y federal. En el caso de Parras, ciudad que se ubica en medio de un gran desierto, debe preocuparnos el desperdicio del agua. No es culpa del municipio, sino que los parrenses siguen creyendo que la sierra es un “brazo de mar” y no cuidan el acuífero.

El agua de los fuques es de manantiales y es potable, pero no se usa para consumo humano, sino para regar nogaleras. El municipio bombea de pozos profundos el agua de menor calidad y alto costo. No existe medición confiable y mucha gente abusa regando con esa agua potable huertos y nogales. La administración de Evaristo Madero ( PVEM ) fue la que más devastó al SIMAS, que es un sistema municipal ineficiente, burocrático y obsoleto. El sistema mixto de Agsal es el más eficiente y recomendable. Son ridículos los alegatos del diputado Antonio Flores Guerra respecto al esquema mixto de la gestión de agua. Este diputado critica lo que él mismo hace con el carbón.

Aquí en Saltillo una empresa mixta saca del subsuelo el agua que es de todos, la potabiliza y nos la vende a los usuarios. La empresa del diputado saca del subsuelo carbón, que es de todos, lo vende a la CFE que produce electricidad que nos cobra a los usuarios. Sólo que la explotación minera de Antonio Flores es más destructiva porque, a diferencia del agua, que es un recurso renovable, el carbón es un recurso no renovable, cuya minería devasta suelos, mantos acuíferos, flora y fauna, y al quemarlo está causando el cambio climático. Se necesita ser como Evaristo Madero, un “burro de oro” para no entenderlo. Y el colmo es que le estemos pagando un sueldo a este “diputado de oro” que no percibe el daño que nos causa. Esto es un elogio a la estupidez que nosotros mismos, con nuestros impuestos, estamos solventando.

Urge en Parras la gestión mixta del agua. El tiempo apremia.