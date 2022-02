En una página de astrología, de ésas que ponen cosas más que menos atinados sobre las características de los signos, hubo una publicación que hacía un comentario sobre cada signo que comenzaba con “ojos de”. Solo recuerdo el mío: ojos de páginas escritas.

Me llamó mucho la atención porque sé que guardo muchos pensamientos y emociones en mi mirada. En general me gustaría que el mundo me pudiera leer los ojos para no tener que decir nada. Por eso escribo. A veces lo que escribo sí tiene un blanco específico, hablo de o a alguien específico. Normalmente, cuando es así, le envío a la persona el escrito. A veces entiende el mensaje. A veces no.

Cuando alguien me hace una pregunta, o me envía un comentario o un meme, nunca tengo una respuesta sencilla. Ato un cabo con otro y el nudo me lleva en una dirección contraria y puedo opinar cosas contrarias en un solo instante. A veces me refugio en la escritura para ver si acaso encuentro una respuesta, o un pensamiento que hace sentido. O si puedo decir lo que realmente quiero decir. Aún escribiendo soy buena para las evasivas. En directo me quedo muda, pero creo que mis ojos no dejan de hablar. Si estuviera frente a mí el genio de la lámpara, tal vez le pediría la habilidad de transmitir lo que quiero decir sin pasar por el esfuerzo que me toma usar palabras para expresarlo. Quiero. Necesito. Deseo.

Dicen que los ojos son el espejo del alma. A veces pienso que los míos son como la pantalla del matrix. Alma, corazón, pensamientos... Me ayudaría mucho si me los pudieras leer.