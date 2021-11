Hace algunos meses, escribí en este espacio que tenía la buena (o quizás mala) costumbre de asociar a las personas con algún platillo que preparaban y yo había tenido la oportunidad de probar. Desde hace algunos años, uno de los postres que no puedo dejar de pasar en esta temporada, es el pay de calabaza de la señora Pilar Morales, Cocinera Tradicional de Arteaga.

Doña Pily, como le gusta que la llamen, nació en la ciudad de Torreón, Coahuila el 26 de octubre de 1954. Me cuenta con mucho orgullo que aprendió a cocinar en casa de su abuela materna, en la comarca lagunera. Allá vivió durante muchos años, junto a sus tías, de las cuales heredó las bases de la cocina tradicional.

El pay de calabaza que ella prepara es una verdadera delicia, recuerda que la primera vez que lo hizo, había mucha calabaza en el mercado y le vendieron a cinco pesos la pieza, nunca más volvió a ver esa oferta; no le gustan las empanadas de calabaza porque le parecen muy dulces. Para la base utiliza dos tazas y media de galletas María molidas revueltas con una barra de mantequilla derretida. Este platillo lo ofrece como postre en sus restaurantes durante los meses de octubre y noviembre.

En año del 2003 se mudó al municipio de Arteaga y abrió su primer restaurante “Los Barandales” y en mayo del 2017 inauguró el segundo con el nombre de “La Mayora”. Actualmente atiende los dos restaurantes, junto con don Enrique, su esposo; cada domingo ofrecen a los visitantes del pueblo mágico un maravilloso bufete de cocina tradicional mexicana con una especialidad en la cocina de Coahuila, entre los especiales se encuentran: el asado de reliquia, el caldo de res, el menudo, los chiles rellenos de queso y carne, las enchiladas laguneras y el mole que ella misma prepara.

Para el relleno del pay, doña Pily, previamente pone a cocer la calabaza en agua con un poco de piloncillo y canela. Después de esto utiliza dos tazas de la pulpa de calabaza (sin la semilla) y la licúa con 200 gramos de requesón (se puede sustituir por queso crema), cuatro huevos, una lata de leche condensada y una cucharada de esencia de vainilla. Uno de los secretos que me platicó, es que solamente licúa una taza y media de calabaza, la otra media taza la agrega al final a la mezcla para que el pay tenga unos tropiezos de calabaza y sepa más rico.

Aunque ya tiene casi veinte años viviendo en el pueblo mágico de Arteaga, ella siempre cuenta sobre sus vivencias en la ciudad de Torreón. Por esto mismo, cada 12 de diciembre ofrece en su restaurante Los Barandales la reliquia en honor a la virgen de Guadalupe, ella reza el rosario y al finalizar comparte con todos los asistentes un platillo de asado de puerco acompañado de siete sopas (arroz, fideo, moñitos, letras, estrellitas, semilla de melón y coditos). La primera vez que me invitó me dijo que llevara mi sartén para darme un taquito para llevar, pero a mi me dio mucha pena y cuando vio que no llevé nada me regañó. Al final me obsequió una buena porción de asado y sopas en una charola de unicel.

Como cocinera tradicional, doña Pily ha participado en todas las ediciones de la Feria de los Asados de Arteaga y el Festival de las Siete Cazuelas (cocina de cuaresma), recientemente representó a Coahuila en el Encuentro Estatal de Cocina de Guanajuato y uno de los logros que más cuenta es haber representado al estado de Coahuila en el libro Sabores de México que reunió a 32 cocineras tradicionales de los 32 estados de la Republica Mexicana. En esa ocasión, Pily compartió con gusto y orgullo varias recetas, una de ellas fue su delicioso pay de calabaza.

Para terminar el pay agrega la mezcla de los ingredientes en el refractario con la galleta, después hornea a 180 grados centígrados entre 30 y 40 minutos. Ella disfruta de este exquisito pay acompañado de un vaso de leche fría. Si usted quiere ver más detalles, puede encontrar esta receta en el canal de YouTube: Cocina Tradicional de Coahuila o probarlo en los restaurantes de la siempre querida Pily. Recibo sus comentarios en jasc114@hotmail.com. Nos leemos el próximo martes.