POLITICÓN: Mientras el INE decide el futuro de Rodrigo Paredes, consejeros del IEC ya se disputan su cargo

I. SIN PRECEDENTES

Por primera vez en la historia de los órganos electorales de Coahuila, hoy podría ser destituido del cargo un consejero electoral. Y no cualquiera, sino el mismísimo presidente del Consejo General del IEC , Rodrigo Germán Paredes Lozano . Las razones se han ventilado de forma abundante en los últimos meses, pero no pasaban de ser trascendidos y especulaciones. Ayer, sin embargo, a juicio de la Unidad Técnica que en el INE se encarga de investigar las denuncias contra funcionarios electorales, ha quedado demostrado que Paredes incurrió en numerosas irregularidades que implicaron perjuicio para la institución.

II. TIC-TAC: LA HORA LLEGÓ

De concretarse la destitución −que los enterados del tema dan como un hecho, aunque todavía falta la votación en el Consejo General del INE − no solamente estaremos ante un hecho histórico en la historia electoral de Coahuila, sino ante la constatación de que, por muchos candados que se le pongan a los procesos de selección, siempre queda espacio para que se cuelen individuos indeseables como Paredes... aunque luego se les llegue su hora... Tic-tac, tic-tac.

III. CONSEJEROS EN PUGNA

Como lo comentamos ya en este espacio, la previsible salida de Rodrigo Paredes por la puerta de atrás implica que, mientras el INE elige al sustituto, uno de los seis consejeros que se quedan asuma la presidencia del Consejo General. Y como la decisión tienen que tomarla entre ellos, desde ayer ya se registraba una auténtica batalla campal para hacerse con la silla. De un lado, nos dicen, hay un grupo integrado por “El Matemático” Juan Antonio Silva, Óscar Rodríguez Fuentes y Leticia Bravo Ostos , quienes se dicen “amarrados” para lograr que uno de ellos ocupe el espacio. Y del otro... pues están los otros tres.

IV. EL INSTITUCIONAL

Y es que todos quieren ocupar la Presidencia y, como en la escena aquella de “Los Piratas del Caribe”, en la que los filibusteros debían escoger a un líder, pero nadie estaba dispuesto a votar por alguien que no fuera él mismo, el asunto podría dirimirse por una alianza coyuntural de último segundo. Desde fuera del órgano, se afirma, hay una estrategia que intentará hacer que la coyuntura favorezca al más “institucional” de todos: el consejero Juan Carlos Cisneros .

V. PARA RIPLEY

Ayer por la noche comenzaron a revelarse los listados de quienes acudieron a inscribirse en la elección judicial local en marcha y, de acuerdo con datos preliminares a los que se tuvo acceso anoche, sorprende la aparición de algunos nombres entre los suspirantes. Quizá el más inesperado es el de Blas José Flores González , jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Coahuila. Y resulta inesperado porque él forma parte del comité de evaluación del Poder Ejecutivo, es decir, del grupo de personas que decidirán quiénes sí −y quienes no− podrán avanzar hasta la boleta electoral.

VI. CONFLICTO DE INTERÉS

Resulta obligado preguntarse si fue una decisión de último momento, o si el novel funcionario ya tenía esa aspiración desde antes. Y es que si su interés no es coyuntural tendría que haber advertido a su jefe del conflicto de interés en el cual incurriría siendo, por un lado, aspirante a una candidatura y, por el otro, parte del colegiado que definirá a quienes serían sus competidores. A menos, claro, que haya renunciado al Comité de Evaluación al momento de registrarse.

VII. ACÉFALO

En este espacio hemos abordado el retraso en el nombramiento del nuevo titular del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y la lucha que hay por ocupar dicha posición, pero también se está librando una batalla por la titularidad del Instituto Municipal de la Juventud , que hasta el momento sigue acéfalo. Ante ello, el director del ICOJUVE , Iván Terashima , ha movido sus piezas para impulsar al todavía estudiante de la Facultad de Jurisprudencia, Abraham Ramírez Espinoza , sin embargo, esta jugada ha propiciado malestar en otros grupos de jóvenes que no ven en Abraham al perfil adecuado para el cargo.

VIII. NEGATIVOS

Primero porque, como ya se dijo, es todavía estudiante, carece de un título y no puede por sus estudios dedicarse de tiempo completo al cargo; segundo, porque no cuenta con experiencia en el sector público; tercero, porque ocupa una cartera partidista como presidente de la Red de Jóvenes por México del PRI en Saltillo , lo cual comprometería la imparcialidad de su actuar, y cuarto, porque se ha peleado con muchos de los dirigentes juveniles en Saltillo, por lo que no sería el mejor interlocutor para impulsar políticas en favor de la juventud.

IX. EL REGALITO