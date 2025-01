Desconoce Agsal si puede sumar a sistemas privados a su red de distribución

Aguas de Saltillo si bien tiene disposición para incluir a sistemas privados de agua que existen en la ciudad, desconoce si haya viabilidad técnica y económica, reconoció su gerente general Iván Vicente García.

El ejecutivo de Agsal indicó que ya tenían conocimiento que diversas colonias de la ciudad cuentan con un sistema “privado” de agua, que opera a través de asociación civil, e indicó que debe ser a través del municipio la gestión para que Aguas de Saltillo ofrezca sus servicios en estos sectores.

Colonias como Los Pinos, Valle Real y Residencial San José, tienen el servicio de agua a través de una “asociación civil” que opera como una empresa privada.

Vicente indicó que conocían de la situación, porque en años anteriores, la Secretaría de Salud cuestionó la calidad del agua. Agsal no contaba ocn esta información, ya que no hay infraestructura municipal y por lo tanto no es su responsabilidad.