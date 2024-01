Pocos los quieren contratar

Obtener un título profesional es una gran oportunidad para entrar al mundo laboral y desarrollar su perfil profesional en la sociedad. Sin embargo, en un estudio realizado en diciembre del 2023 por Intelligent.com a más de 800 gerentes, directores y ejecutivos de Estados Unidos que están involucrados en la contratación, los recién graduados universitarios de la generación Z están luchando con muchos aspectos de la vida profesional que los hace menos deseables de contratar. La generación Z son los muchachos que nacieron a partir del siglo XXI y ya algunos han terminado sus estudios universitarios en los últimos 3 años.

TE PUEDE INTERESAR: Trucos para hacer una vida más fácil

Independientemente de si las entrevistas son en línea o en persona, recién graduados universitarios todavía parecen tener problemas con el comportamiento profesional. 21% de los empleadores han tenido un candidato se niegan a encender su cámara para una entrevista virtual, mientras que 19% dicen que incluso han tenido un graduado universitario reciente traer a un padre con ellos a su entrevista. Sesenta y tres por ciento de los empleadores que han trabajado con recién graduados universitarios dicen que con frecuencia no pueden manejar su carga de trabajo. Además, el 61% dice que con frecuencia llegan tarde al trabajo, el 59% dice que a menudo no cumplen con los plazos y las tareas, y el 53% dice que con frecuencia llegan tarde a las reuniones. Cincuenta y ocho por ciento de los empleadores dicen que tienen baja tolerancia a la frustración, se ofenden con demasiada facilidad y en general no están preparados para la fuerza laboral. Otras de las quejas principales incluyen que no responden bien a la retroalimentación (55%) y tener malas habilidades de comunicación (52%). Casi la mitad de los empleadores, 47%, dicen que han despedido a un recién graduado universitario.

Según varios directores están muy preocupados ya que los empleados de la generación Z necesitan mucha supervisión y seguimiento para cumplir con los requerimientos laborales. Casi cuatro de cada 10 gerentes evitan contratar a recién graduados universitarios porque consideran que no están preparados para la vida profesional.

Definitivamente la pandemia COVID-19 afectó el crecimiento y la madurez de los recién graduados universitarios. Al menos dos años de sus estudios universitarios tuvieron que estar aislados en sus casas cursando sus estudios a distancia sin la oportunidad de reunirse y trabajar en equipo, estudiar en el estranjero o realizar prácticas en el campo laboral en forma presencial - ese tipo de cosas no estaban realmente disponibles para ellos.

El resultado es obvio, los estudiantes tienen menos confianza en su capacidad para participar en el mundo laboral. Parte de la capacidad de la universidad para preparar a los estudiantes para sus carreras son las cosas que experimentan fuera del aula, como involucrarse con personas que son diferentes de lo que son, y ser capaces de trabajar en proyectos que están en la comunidad, y participar en servicio social para la comunidad. Y todo eso simplemente no existió.

Otro factor fundamental que los recién egresados de la universidad tienen dificultad para ser contratados es el aumento en los problemas de salud mental como la ansiedad, depresión, soledad, baja autoestima y falta de un sentido de vida significativo. ¿Cómo es posible que casi el 20% de los candidatos a un empleo sean acompañados por sus padres? Algunos de estos graduados recientes están siendo sobreprotegidos demasiado y no son capaces de enfrentar adversidades o trabajo duro.

Un informe de Gallup los denominó “Generación Desconectada”, señalando que la Generación Z tiene menos probabilidades que las generaciones mayores de participar activamente en el trabajo y más probabilidades de sufrir estrés y agotamiento. Un estudio de McKinsey & Company, la consultora de gestión, encontró a la generación Z inquieta en sus trabajos, más propensos a reportar entornos de trabajo hostiles y problemas de salud tanto físicos como mentales. Tres cuartas partes de los empleados de la Generación Z dijeron que estaban buscando activamente otros empleos. En la nueva encuesta, tomada en abril por la plataforma de encuestas Pollfish, la mitad de los empleadores dijeron que les resulta difícil trabajar con la Generación Z la mayoría o todo el tiempo. Dos tercios dijeron que es más probable que despidan a los trabajadores de la Generación Z que a los empleados mayores, a veces en la primera semana de empleo.

TE PUEDE INTERESAR: Nuestros hijos adultos, ¿son adultos?

Los gerentes resumen los motivos para no contratar la generación Z: Falta de motivación. Falta de productividad. Malas habilidades de comunicación. Corto lapso de atención. Deshonestidad ocasional. Gran distractibilidad por el uso excesivo de la tecnología. Muy pocas habilidades tecnológicas, o demasiadas. Conductas desafiantes hacia la autoridad. Papás tenemos un gran reto ante nuestros hijos adultos para hacerlos independientes y responsables y para ello necesitamos alejarnos un poco de ellos y evitar sobreprotegerlos ante sus dificultades.