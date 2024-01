Nuestros hijos adultos, ¿son adultos?

Una de las cosas que preocupan más a los padres hoy son las características de inmadurez que presentan sus hijos adultos. Una de las misiones más importantes de la paternidad y maternidad es lograr hijos independientes, responsables y capaces de tomar buenas decisiones. Sin embargo, cada vez nos enfrentamos a una generación de adultos que no logran su madurez sin importar la edad. ¿Cuáles son las señales que podemos advertir que nuestro hijo adulto no está alcanzando su madurez? Ser capaz de detectar los signos de inmadurez nos puede ayudar a navegar mejor su relación con ellos.

Ellos no tienen mente propia. Una persona inmadura no tiene una mente propia, lo que la hace vulnerable a la manipulación. La razón es que a menudo carecen de confianza para tomar sus propias decisiones. Como resultado, tienden a valorar las opiniones de otras personas sobre las suyas. Como resultado, es muy probable que una persona inmadura adopte comportamientos, actitudes o incluso valores simplemente porque “todos los demás lo están haciendo.”

Gastan dinero para impresionar. Cómo alguien maneja o se comporta con dinero puede ser un claro indicador de su nivel de madurez. Uno de los signos de inmadurez que he visto es la impulsividad sin sentido cuando se trata de dinero. Las personas inmaduras tienden a involucrarse en gastos impulsivos y priorizar los deseos a corto plazo sobre la estabilidad financiera a largo plazo. Así que derrochan en cosas caras como ropa de diseño o los últimos aparatos para adaptarse, mantenerse al día con los demás, o darse un aire de importancia.

No pueden manejar diferentes opiniones. Las diferencias de opinión son una parte crítica de cómo los humanos se relacionan, aprenden unos de otros y crecen. Sin embargo, las personas inmaduras tienen dificultades para mantener opiniones contrarias. Es como una fragilidad emocional que les impide tener discusiones constructivas o aceptar puntos de vista que difieren de los suyos.

Ellos se sienten superiores y disfrutan aplastar a los demás. Los acosadores suelen ser personas inmaduras con inseguridades ocultas. Sus comportamientos agresivos tienden a ser un mecanismo de defensa para enmascarar sus propias vulnerabilidades o sentimientos de insuficiencia. La gente inmadura quiere estar encima de los demás usando un sentido ilusorio de fuerza, éxito o inteligencia.

Carecen de regulación emocional. Las emociones son importantes para nuestro funcionamiento diario. Nuestras emociones también dictan cómo nos relacionamos con las personas. Cómo te relacionas o interactúas con otros no es lo mismo cuando te sientes bien y cuando no lo estás. Sin embargo, una gran parte de la madurez es la capacidad de manejar nuestras emociones y no permitir que destruyan nuestra relación. ¿Atacas a los demás y los culpas cuando están enojados o frustrados? La regulación emocional es un marcador crucial de la madurez. Ser capaz de controlarte y controlar tus comportamientos, incluso cuando tienes la carga emocional de hacer lo contrario, es una de las mayores demostraciones de madurez.

Como dijo el Dr. John Mayer, creador del concepto de inteligencia emocional junto con Peter Salovey, “La madurez se trata de entender tus emociones y ser capaz de controlarlas, en lugar de dejar que te controlen.”

No acepte la responsabilidad. Conoces a alguien que es maduro por la forma en que acepta sus responsabilidades y acepta sus errores cuando los comete. Tanto si se trata de mantener un trabajo, pagar el alquiler o estar en una relación, tomar posesión de sus responsabilidades, independientemente de lo que puedan ser, requiere un nivel de madurez.

La mayoría de la gente confunde la madurez con la edad. La inmadurez no tiene nada que ver con lo joven o viejo que es una persona. Las personas inmaduras tienden a exhibir patrones de comportamiento sutiles que muestran que todavía no están ahí en términos de crecimiento emocional y psicológico. Por lo general, notarás si tu hijo adulto no ha logrado su madurez en el momento de cómo enfrenta las situaciones y conflictos.