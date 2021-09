I. ¿EL CRIMEN DETRÁS?

La teoría del gobernador Miguel Riquelme, respecto a que en la llegada de miles de migrantes a la frontera de Coahuila con Estados Unidos estuvo inmiscuido el crimen, fue reforzada por el secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes. A decir del funcionario tan sólo en Acuña se contaron 16 mil personas, pero no todos eran haitianos, había guatemaltecos, venezolanos, cubanos y de otros países de Centroamérica. Sin embargo, lo que llama la atención es que en muy pocos días cruzaron casi todo el país y llegaron a esta entidad. ¿Cuántos autobuses se necesitaron para trasladarlos? Además que los haitianos refieren haber llegado a Sudamérica primero.

II. DEPORTADOS

La llamada “crisis migratoria” afectó a la entidad en lo social y en lo económico, por el cierre temporal del puente internacional en Acuña con Del Rio, Texas. La mayoría de las deportaciones las hizo Estados Unidos y en el caso de migración, de acuerdo con Fernando de las Fuentes, las personas fueron regresadas a Tabasco para su procesamiento. Coahuila salió bien librado porque se actuó a tiempo y respetando los derechos humanos.

III. CONTRATO TEMPORAL

En la sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), donde manda el doctor Alejandro Cantú López, a inicios del próximo mes habrá un Congreso Nacional, en el cual se definirán los derechos de miles de trabajadores eventuales contratados por la pandemia de COVID-19. Contrario a lo que sucede en otras dependencias de salud, en las cuales han dejado a la deriva a quienes llamaron “héroes”, acá en el SNTSS buscan claridad respecto a los más de mil 300 eventuales, que apoyan las tareas contra el COVID-19 en diferentes clínicas y hospitales. Está claro que el contrato fue temporal, pero se debe definir si continúan o se van.

IV. PROMOVER ILEGALIDAD

Apenas se dieron indicios de una nueva regularización de autos internados ilegalmente a México, y empezaron los golpes bajos entre los dirigentes de esas organizaciones “patito” que sólo lucran con placas de cartón. ¿Acaso no sabrá el presidente Andrés Manuel López Obrador que al decretar una regularización no sólo afecta a la industria automotriz, sino que además les da alas a quienes por años se llenan los bolsillos promoviendo la ilegalidad?

V. DE NUEVO INGRESO

En el sindicato con más integrantes en América Latina -antes era también el más poderoso, pero ahora eso está en duda-: el SNTE, el delegado especial de la Sección 5 del SNTE, Rafael González Sabido, se reunió con los profesores que se integran a impartir clases. Tan sólo a las Sección 5 del SNTE llegan 875 profesores de nuevo ingreso y la reunión fue para darles a conocer su escuela, el grado que les corresponde, así como el protocolo que la Secretaría de Educación de Higinio González, tiene por la pandemia. Lo bueno es que estos profesores seguramente están vacunados con Pfizer o AstraZeneca, y no con CanSino.

VI. REANUDAN

Se valora el esfuerzo, pero si nomás fue para “taparle el ojo al macho” no tiene caso. Comentábamos en este mismo espacio que el Campus Arteaga del ITS ni para atrás ni para adelante. Ayer dos albañiles empezaron a levantar la barda perimetral de la institución. Por ahí anduvo supervisando la nueva directora María Gloria Hinojosa. Se sabe que la autorización de recursos y la luz verde no depende de ella, sino de más arriba, pero es necesaria la presión a quien es el verdadero responsable.

VII. DESfasado

Primero un ‘notición’: sí hay representante de la Secretaría de Gobernación en Coahuila, aunque no sea visible y parezca florero. Se trata de José Armando Guerrero Viesca, por muchos años priista y también le ha latido el corazón por otros partidos, pero por ahora anda con Morena. El ex candidato de Morena a diputado local el año pasado, ha declarado que se van a instalar albergues para migrantes por todo el estado. Cosa rara, porque los migrantes ya se fueron, y los albergues ya existen. Guerrero Viesca debería informarse más sobre la situación y atender con más puntualidad su puesto, porque está en un lugar clave para la gobernabilidad, por si no lo sabía.

VIII. artimañas

En los recursos de inconformidad que se promueven ante el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) de Luis González siempre aparecen los mismos. Si no es la Fiscalía de Gerardo Márquez es la Secretaría de Finanzas de Blas Flores, además de algunos municipios que sólo entorpecen la transparencia. Pero mientras esto sucede la Ley sigue haciéndose añeja, sin castigo ejemplar para nadie de los opacos. ¿De qué sirve a un ciudadano tener el derecho a la información, si siempre se lo niegan con artimañas?

IX. MESAS DE TRABAJO

En la Secretaría del Trabajo se realizaron ayer las “Mesas Técnicas de Trabajo” de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y esta dependencia. Por ahí se vio no sólo al diputado pluri y dirigente cetemista, Tereso Medina, sino también a presidentes de cámaras empresariales. Si bien es cierto en esta entidad hay paz laboral, la irrupción de otros gremios hace que todos estén atentos a lo que verdaderamente está sucediendo dentro de la industria, es decir, lo que piensan, escuchan y sienten los trabajadores. Una cosa es la tranquilidad, y otra muy diferente es que estén ganando lo justo, y ese argumento, que fue utilizado en Guanajuato para quitarle a CTM el contrato colectivo de GM, puede desestabilizar también aquí. ¿O no?