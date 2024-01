POLITICÓN: ¿A quién quería poner el PAN como candidato en Torreón?

I. PRIMERA MUJER

No fue una elección “ordinaria”, aunque así se le nombrara en la orden del día de la sesión del Colegio de Notarios de Coahuila en la cual Luz María Diez de Urdanivia se hizo con la presidencia de dicha organización, frustrando de paso la intención de Armando Luna Canales de reelegirse para un tercer período. Y es que la pugna tras bambalinas, dicen los enterados, estuvo de pronóstico reservado, al grado que bien puede decirse que Luna en realidad no perdió la elección, sino que fue “depuesto” por quienes ya no estaban dispuestos a dejar en sus manos el liderazgo del notariado estatal. Amenazas veladas y explícitas, se asegura, menudearon en las horas previas a la votación y entre ellas estuvo la advertencia, a quienes apenas en diciembre pasado recibieron un fíat del Congreso, de que el triunfo de Diez de Urdanivia implicaría que lo perdieran.

II. AMPARO

El argumento fue que la nueva presidenta tenía la intención de tramitar un amparo para combatir la decisión del Poder Legislativo local. Incluso, se asegura, la sesión debió realizarse en el Recinto de Juárez porque “repentinamente” a la sede del notariado le salió dueño y hasta eso se utilizó como instrumento de presión: o se ratificaba a Luna, o le decían adiós al inmueble. Finalmente, adiós Armando Luna, y lo que ello implica.

III. ENTRE AZULES

En el PRI sabían lo que decían cuando hablaron de que están por integrarse panistas de renombre, quizás no al partido como tal, pero sí a algunos de los proyectos que están por comenzar. Caso concreto el de Javier Díaz. Estuvo con los azules acompañado de sus suegros: Isidro López, ex alcalde de Saltillo, y Lourdes Naranjo, además de su familia. Pero en esa reunión en la que compartieron la rosca de Reyes estuvo el líder PAN en la ciudad, Juan Pablo Valdés, que manifestó abiertamente su desconcierto con Marko Cortés, además se vio a Esther Quintana, Jorge Rosales y José Ángel Rodríguez Calvillo. Por lo que se ve el proyecto de Javier lleva varios colores.

IV. MÉRITOS

El desconcierto en estos momentos por el pleito PAN y PRI es del magistrado Bernardo González. Según dicen, era parte del acuerdo para que lo ratificaran en el puesto. Lo peor es que más allegados a él están ya incrustados en el Poder Judicial. ¿Y si de repente dan la orden de arriba de que les digan adiós? Es lo malo de ser parte de las negociaciones y no llegar por méritos.

V. MÁS PENA QUE GLORIA

Los que seguramente no la pasarán muy bien y serán rápidamente olvidados después de la elección del próximo rector en la UAdeC son Jesús Montalvo, director de Planeación, y Luis Gutiérrez, Oficial Mayor. El primero tuvo muchos cuestionamientos por el monopolio familiar que construyó en la FCA Saltillo, y el segundo por no haber podido corregir la nómina universitaria -que tantos dolores de cabeza causó en las auditorías-, además de tener, dicen, un trato prepotente con los trabajadores y maestros.

VI. CONCIENCIA

Que la chamba sigue en Saltillo, y el alcalde Chema Fraustro presentó el programa “Saltillenses de 10”, el cual llama a la conciencia ciudadana sobre temas de cultura, educación vial y seguridad pública, esta iniciativa es parecida a lo que en su momento se hizo para el llamado de usar el cinturón de seguridad, en los tiempos de Óscar Pimentel. Se promete llegar a muchas escuelas y colegios, para que los niños y niñas sean los que les digan a los papás y los mayores, que hagan caso a los mensajes.

VII. REPETIR

Los que traían planes de reelección están en ruta, aunque en Saltillo, Chema Fraustro no ha dicho nada. Pero en Torreón, Román Alberto Cepeda va por la alianza -la que finalmente quedó del PRI, PRD y UDC-, aunque no se descarta que pueda presentarse a la contienda interna. Lo mismo con Emilio de Hoyos en Acuña, por eso le anda moviendo al caldero. En Monclova, ahora con los panistas solos en la elección local del 2024, Mario Dávila dijo que va. Seguramente lo mismo sucede en otros municipios azules como General Cepeda con Pablo Salas. Y en los priistas como Arteaga con Ramiro Durán, pese a fuertes acusaciones de corrupción. De los morenos no se diga: Tania Flores, Mario López, Roberto Piña. La lista es larga.

VIII. ADMINISTRADOR

Y a propósito de la “no alianza” con el PAN: ¿a quién quería meter Marko Cortés por la fuerza para competir por Torreón? Algunos aseguran que nada más y nada menos que el controlador de la franquicia azul, Memo Anaya. Pudo haber sido cualquiera, pero todo apunta que es el único realmente vinculado con Marko como para que el desencuentro con el PRI llegara al grado del rompimiento. Pero Memo no se cansa de administrar derrotas, parece que resultan con dividendos.

IX. SON DOS

Finalmente sí se registraron dos coaliciones, pero ni están todos los estaban, ni son todos los que querían estar. Una está conformada por PT y Morena, es parcial, con 33 de 38 municipios. Aquí se dice que el PT va de ganón en municipios donde le competirá al mismo Morena. Nadie entendió esa habilidad de Janecarlo Lozano de echarlo todo a perder. La segunda, que se dio en forma de película de terror -a la medianoche- del PRI, PRD y UDC -el contexto es que Lenin Pérez le tronó a los morenos y ocupó el asiento de los azules-, que van en coalición total en los 38 municipios. Hasta el último minuto, y vía papelitos desde el estacionamiento del IEC, Elisa Maldonado negoció la insistencia de Marko Cortés de querer la alcaldía de Torreón. Pero, no todo está dicho, porque las leyes no son perfectas.