POLITICÓN: Alista administración de Manolo gira por Asia, Europa y EU

I. CONTROL

Los tricolores no sólo mantuvieron el control de la Junta de Gobierno por los tres años de legislatura, también en la repartición de comisiones mantienen las de mayor impacto; ya sabe, donde hay decisiones, dinero y controles. Por lo pronto, Hacienda se la dejaron al PRD, pero con Beatriz Fraustro como presidenta, de tal manera que no hay riesgo. En Presupuesto se quedó Gerardo Aguado, a quien lo ven como confiable. En el control de leyes, es decir, la de Gobernación y Puntos Constitucionales la priista Guadalupe Oyervides; a los morenos sí les tocó algo: Energía y Minas para Alberto Hurtado y Derechos Humanos para Antonio Attolini. Dos importantes, Juicio Político y Seguridad, serán encabezadas por Carlos Robles. No hubo quejas ya en tribuna sobre el tema.

II. ALCALDES

Siempre sí. Edna Dávalos buscará la designación como candidata a la alcaldía de Ramos Arizpe, en caso de que su partido vaya a decidirse por una mujer. Además, van por lo mismo Antonio Flores en Múzquiz y Zulmma Guerrero en Sabinas. En el caso de los diputados locales el cargo es irrenunciable y pueden regresar en caso de no ser nombrados o no ganar la elección del próximo junio.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Va Javier Díaz por alcaldía de Saltillo; por Ramos iría Edna Dávalos

III. MISMO RIESGO

Si no se pone listo, Eduardo Pacheco y otros que buscan las candidaturas independientes a alcaldías en Coahuila, van a quedar fuera, como en el pasado fue para otros muchos. Resulta que Pacheco está reportando que la aplicación del INE en donde se concentran las firmas de apoyo ciudadano -un trámite engorroso pero que Guadalupe Taddei no quiere mejorar- no funciona desde el lunes 8 de enero. Así no se puede avanzar, porque el IEC de Rodrigo Paredes, y el mismo INE, no aceptan que se lleve otra forma de registro. Los aspirantes independientes traen el tiempo en contra y la gente sí quiere apoyarlos, pero desconfían de la aplicación del INE porque pide que le tomen la foto a la persona y a la credencial para votar.

IV. FORO

Cuentan que Ricardo Mejía, en lugar de aprovechar el foro abierto en el IEC de Rodrigo Paredes, se puso primero a criticarlos, haciendo segunda a Diego del Bosque, y luego a “lloriquear” todavía de la pasada elección. Que sí lo hicieron, que sí fue la Policía estatal, en fin, nomás le faltó decir el clásico: “Hubiera sido un buen gobernador, pero me arruiné la rodilla”.

V. VACÍOS

El que anda presumiendo su cercanía con Claudia Sheinbaum y Mario Delgado es el diputado local Antonio Attolini. Incluso asegura que tiene un encargo de la precandidata presidencial, y un nuevo puesto otorgado por la dirigencia nacional. ¿Será que trata de callar tanto enojo entre los morenistas que lo culpan a él, a Diego del Bosque y Janecarlo Lozano del fracaso de la alianza con UDC y haberle dado ventajas a los petistas? Será el sereno, pero Attolini, del grupo político de Luis Fernando Salazar, se empezó a apropiar de los vacíos de liderazgo en este partido. Muy minimizado queda Diego del Bosque y qué decir del Consejo que extinguió Ricardo Mejía.

VI. SERIOS

Cuentan que en la alcaldía de Saltillo andan muy serios, después del anuncio de Javier Díaz de dejar Mejora Coahuila e ir a la interna del PRI por la alcaldía de la capital, en el edificio municipal sólo se oyen murmullos. De cualquier modo, dicen los que mueven los hilos, que para Chema Fraustro hay cancha y tabla, es decir, otro puesto.

VII. LLOVIENDO

Al alcalde fronterense Roberto Piña le empezó a llover sobre mojado. Ahora que anda muy animado con la reelección, organiza cabalgatas y echa la casa por la venta -claro, dinero del municipio- lo empezaron a ventilar. Resulta que ha aumentado el número de publicaciones que aseguran que Piña está construyendo una residencia con un valor de 7 millones de pesos, es decir, algo que no ganaría ni en dos administraciones juntas. Por lo pronto el edil ha guardado silencio. La fotografía que se presenta en redes sociales se trata de una obra negra de una casa amplia, aunque construida en una colonia sin pavimento. También en el bando morenista se asegura que en realidad todo es una noticia falsa obra del PT.

VIII. CULPANDO

Para AMLO el caso AHMSA nomás no avanza, y todo por Alonso Ancira, que no paga. Sigue culpando al ex presidente Carlos Salinas de Gortari del origen de todos los males, pero increíblemente no aporta solución para que la gente de la Región Centro reactive su economía y deje de estar pidiendo dinero en los cruceros de ciudades como Monclova. Eso no le incomoda al Presidente.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: De nueva cuenta, traiciona Morena a UDC en Coahuila

IX. GIRAS

Que la administración de Manolo Jiménez va a aprovechar, y bien, el tiempo de veda electoral, es decir, la etapa en que se celebran las campañas políticas y también la elección para presidente, diputados federales, senadores y en el caso de Coahuila, también alcaldes. Están preparando una gira por Asia, Europa y Estados Unidos. “A principios de marzo hay una veda electoral, pero nosotros no vamos a dejar de trabajar”, es decir, ese tiempo se va a aprovechar para que Pro Coahuila salga a difundir las bondades del estado, y cómo empresas como Yura están invirtiendo más en el estado, y que la Secretaría de Economía de Claudio Bres junto con el gobernador, inicien las negociaciones para la llegada de nuevas inversiones.