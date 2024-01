POLITICÓN: Va Javier Díaz por alcaldía de Saltillo; por Ramos iría Edna Dávalos

I. SALIDAS Y ASPIRACIONES

En el último día para separarse del cargo y poder contender en las elecciones de este año, diputados y funcionarios del Estado dieron el brinco para participar. El caso más sonado fue el de Javier Díaz, quien dejó la coordinación de Mejora Coahuila para encaminarse a ser candidato de PRI-PAN-PRD por la alcaldía de Saltillo. En el mismo frente, anoche se decía que Edna Dávalos dejaría su cargo para ir por la alcaldía de Ramos Arizpe. Mientras que del lado de la UDC, Zulmma Guerrero también pidió licencia para ir por la alcaldía de Sabinas.

II. LA CUNA

Hablábamos que el desencuentro entre UDC, de Lenin Pérez, y Morena, de Diego del Bosque, fue la candidatura de Acuña, y Antonio Attolini estaba detrás, pero la mano que mece la cuna es en realidad Luis Fernando Salazar. Lo grave que ven los morenistas es que haya tomado el control del partido, apropiándose del norte para que sus allegados sean candidatos, y todo para que el pasado quede enterrado.

III. ¿CANDIDATO DE UNIDAD?

Para los que no entendían por qué tanto adelantado en la carrera por la rectoría de la UAdeC, y mucho confundido, la respuesta la tienen tras la reunión con el gobernador Manolo Jiménez en Palacio de Gobierno. No eran tiempos, pero se puede decir que oficialmente inició la sucesión de Salvador Hernández en la oficina de González Lobo. Vélez entrega su informe el 15 de enero y ese mismo día se da banderazo a los aspirantes, para que se registren. ¿Hubo o no señal para algún ungido desde Palacio? Por lo visto todavía no, salvo que luego llegue el tan llevado y traído “candidato o candidata de unidad”. Pataleo siempre habrá, pero los que andan ahí, cada uno ya tiene lo suyo.

IV. FACTURA

Dicen que Alberto Neira, de Protección Civil en Saltillo, tuvo tanto trabajo como las revisiones que se dejan de hacer en el transcurso del año. Si se cuidara que los panorámicos tuvieran reglamentación correcta no habría necesidad de otras cuestiones posteriores. De los árboles que se encargue ecología, que también no hacen función preventiva en las calles.

V. FRANQUICIA

El que anda que no cree en nadie es Ricardo Mejía. Con la franquicia del PT en sus manos puede empezar a desplazar a otros partidos, al menos en lo que respecta a elecciones locales. Como la gente que siguió al rojilllo anda entusiasmada porque hay piso parejo para las candidaturas a alcaldes, se ha causado una fiebre que lo único que arrojará será restarles votos a los partidos de siempre, en mayor o menor medida. Pero la estrategia no termina ahí, porque en cualquier momento se puede llevar su activo para cualquier lugar y no precisamente con Morena, en donde siguen haciéndole el fuchi por la traición a Armando Guadiana en la elección de gobernador.

VI. LLAMADO

La comunidad artística lanzó un SOS para la gente. ¿Alguna vez vio al saxofonista de la calle Victoria? Se llama David Dávila Linda, y no es originario de Saltillo. Se encuentra internado en esta ciudad en donde vive solo. El llamado de auxilio es para que cooperen. Seguramente la Secretaría de Cultura, de Esther Quintana, también va a intervenir en este asunto.

VII. GRANDES PERDEDORES

La queja de Morena es la misma por todos lados. Las negociaciones fueron de Janecarlo Lozano, Antonio Attolini y Diego del Bosque, pero nunca informaron cómo iban. Pero los morenos son los grandes traidores. Y no sólo eso, sino que se dejaron ir de las manos. Además con el PT no se pudieron negociar Sabinas y San Juan de Sabinas, de tal manera que para la elección los que quieren reelegirse en la región Carbonífera van a andar batallando por votos y en una de esas, por la división se las va a arrebatar el PRI otra vez. ¿Sabrá ya Mario Delgado del fracaso de negociaciones que se dieron en Coahuila y las consecuencias que habrá?

VIII. REGISTRO

Y Morena metió el acelerador antes de que haya más arrepentidos. Este martes irán al IEC, de Rodrigo Paredes, para dejar por escrito el convenio con el PT. Lo mismo que dicen los morenos, el partido del Presidente sale perdiendo, y por mucho con la mentada alianza que no tienes pies ni cabeza.

IX. INFORME

A finales de este mes también el presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Poder Judicial del Estado, Miguel Mery, va a rendir su informe anual. Naturalmente que hablará del futuro, porque está en construcción la nueva Ciudad Judicial por el rumbo del bulevar Los Fundadores en Saltillo. Pero además ha hecho obra en diferentes juzgados de todas las regiones, porque el rezago tiene que terminar y la única forma es aumentar el número de jueces y el número de espacios para atender a la gente. Finalmente no se autorizó el fondo federal que buscaban todos los poderes judiciales del país para obra y para aumentar el número de jueces, sin embargo, aquí el presupuesto le aumentó 100 millones de pesos más.