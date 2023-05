POLITICÓN: Adán cosecha apoyos en Coahuila

I. NO ES LO MISMO

No cabe duda que en eso del corcholatómetro hay niveles y eso se notó ayer con el tumulto generado en el presídium del evento de campaña de Armando Guadiana Tijerina en Frontera. Todo mundo quería estar arriba y que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López −quien, aunque fue la figura central del evento, permaneció todo el tiempo entre el público y no hizo uso de la palabra− les viera. Esto, a pesar de que algunos no jueguen en realidad ningún papel protagónico en la campaña e incluso hay dudas sobre si realmente apoyan la candidatura del “Viejo del Sombrerón”.

II. PA’ LA FOTO

Es el caso, por ejemplo, de la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, quien cuando menos tiene sus fichas divididas entre el morenismo y el petismo, pues la prioridad de ella y su hermano, Tony Flores, es conquistar una silla en el Palacio Legislativo de Coss. Otro que no dudó en treparse al presídium fue Luis Fernando Salazar a quien, como se recordará, se le anunció como coordinador de campaña, pero ni siquiera llegó a debutar como tal. Hoy, se supone, hace “campaña sin candidato”.

III. TODO EN STAND BY

Y en la visita del tabasqueño andando, dicen los que dicen traer siempre los pelos de la burra en la mano, que el secretario de Gobernación sí se reunió ayer con Ricardo “El Tigre” Mejía −en algún punto entre las regiones Centro y Frontera−, pero que no hubo ningún acuerdo para que el candidato felino decline a favor del abanderado de Morena. Como le adelantamos ayer en este espacio, el hoy petista le habría dicho al responsable de la política interna del país que la única forma en que podría dar un paso de costado es mediante un acuerdo −pactado en persona− con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

IV. Y ASÍ PODRÍA SEGUIR...

¿Va a pasar algo en realidad con esto del “esfuerzo extra” que están haciendo desde Morena para sumarle votos a su candidatura en Coahuila? Pues depende cómo Adán Augusto López informe del asunto a su jefe. Y es que, afirman voces enteradas, al secretario de Gobernación −que también anda en campaña− lo que más le interesa, en su relación personal con Coahuila, no es quien sea el sucesor de Miguel Riquelme, sino qué tantos apoyos podría cosechar aquí con miras a la sucesión presidencial.

V. ENTRIPADO

Seguramente hoy el Poder Judicial de la Federación, que encabeza Norma Piña, va a recibir una nueva andanada en la conferencia matutina desde Palacio Nacional. Y es que aun cuando la ministra presidenta haya sido galardonada el fin de semana con el Premio de Derechos Humanos 2023, otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, el tabasqueño seguro encontrará cómo criticarle por viajar a Marruecos para recibirlo: el costo del boleto de avión, el hotel en el cual se hospedó, la gente que le acompañó, los vinos que bebió... o tal vez dirá que la tal Asociación que le dio el premio forma parte de la “oligarquía” que está en su contra.

VI. CORRIÉNDOLE

Que sí hay promoción del voto, reviran desde las instalaciones del Instituto que comanda Rodrigo Paredes en el bulevar Colosio. Y prueba de ello, dicen, es que ayer se llevó a cabo la carrera “5K por la Democracia”... en Torreón. Sin duda ese tipo de actividades ayudan a promover la participación de la ciudadanía en las urnas y por ello deben realizarse. Pero son muchas más las personas que ven la tele, escuchan la radio o leen los periódicos que las corredoras.

VII. VIAJERO FRECUENTE

El que no para de acumular millas es el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Ayer tomó un avión con destino a Corea desde donde se espera que en las próximas horas realice un anuncio relacionado con la ampliación de las inversiones de la automotriz Kia en la vecina entidad. Quienes tienen adelantos de lo negociado con los coreanos aseguran que la expansión de la planta, de la citada firma en Pesquería, implicará que en esta se produzcan también autos eléctricos en el futuro próximo. La ampliación de Kia, tal como ocurrió con su llegada, constituye también una buena noticia para el sureste de Coahuila.

VIII. ¿QUEBRÓ O LA RESCATARON?

Algo raro está pasando con el proceso de venta/quiebra de AHMSA, aseguran quienes tienen cuentas por cobrar con la acerera en la que, se supone, ya no manda Alonso Ancira. Y es que aun cuando se ha dicho que un grupo de inversionistas decidió inyectarle recursos para que vuelva a producir, lo que técnicamente implicaría que ya no está en proceso de quiebra, a los acreedores siguen diciéndoles en el juzgado que lleva el asunto que necesitan aflojarle a sus pretensiones en eso de cobrar las facturas pendientes. Habrá que investigar a fondo.

IX. POLLEROS

Eso que dijo el Presidente hace unos días, de que los “coyotes” andan peor que nunca, es cierto y por ello las autoridades locales deben ponerse las pilas para aportar lo que esté en sus manos para frenar el tráfico de indocumentados en estos días en los que el desconcierto priva en relación con las reglas para que, quienes buscan refugio, puedan ingresar a los Estados Unidos. En Coahuila, hace rato que la Fiscalía, de Gerardo Márquez, tiene bien mapeado el modus operandi de los polleros que trafican humanos por el territorio estatal. Ahora nada más falta que se apliquen para combatirles de manera eficaz.