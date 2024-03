POLITICÓN: Al Presidente se le viene otro escándalo en compañía de Adán Augusto

I. ‘NEGOCIAZO’

Hasta 14 mil pesos están siendo obligados a desembolsar quienes acuden, en el municipio de Matamoros, a regularizar un vehículo “chocolate” al amparo del decreto que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador publicó en marzo de 2022 y cuya vigencia ha prorrogado en siete ocasiones. El dato relevante, nos dicen, es que más de la mitad de ese dinero corresponde a los “moches” que piden en la oficina del Registro Público Vehicular, a cargo de Edgardo Ayup Guerrero, donde se exige la entrega −por debajo del agua, of course− de entre tres y tres mil 500 pesos para “liberar” el holograma correspondiente.

II. CACERÍA DE BRUJAS

Pero lo peor de todo es que, luego de la descobijada, no parece haber intención de atender el problema, sino de “encontrar al traidor” que hizo llegar el tema a los medios. Eso, nos dicen, fue lo que pasó ayer en la Recaudación de Rentas de Matamoros, donde manda Alberto Rodríguez Blanco, pues se le advirtió al personal que “ya se sabía” que la información estaba saliendo de allí. Porque lo importante no es perseguir a los que hacen las cosas mal, sino a los que “ponen el dedo”. El mundo al revés.

III. OBSTÁCULO

Otro lugar donde hace falta meter la lupa −y ya se han tardado mucho− es en la oficina del Registro Público de la Propiedad, que aún encabeza en Saltillo Monika Zertuche. Y es que mientras las áreas de promoción económica del Estado buscan cómo aprovechar mejor el fenómeno del nearshoring, parece que en esa dependencia están empeñados en obstaculizar la concreción de las operaciones que notarios, desarrolladores inmobiliarios y particulares acuden a tramitar cotidianamente. Hay casos en los que, se asegura, toma ¡hasta dos años! concretar un proceso que debería ser ágil y expedito.

IV. CORRUPCIÓN

No todos corren con la misma suerte en el Registro Público pues, de acuerdo con los enterados, hay un par de notarias de la Región Sureste que gozan de “derecho de picaporte” en dicha oficina y todos sus trámites avanzan con rapidez. Resulta urgente que el titular de la dependencia, Óscar López Elizondo, intervenga en el caso y ponga freno a lo que ocurre en la sucursal saltillense de la dependencia que dirige y, al decir de muchos, huele a corrupción por donde se le mire.

V. CAMPAÑAS SEGURAS

Ahora que ya iniciaron las campañas y −en otras entidades− hay quienes no pueden moverse libremente por el territorio para solicitar el voto, o demandan protección para poder llevar a cabo dicha tarea, por el temor a convertirse en víctimas del crimen organizado, en Coahuila no se había recibido, hasta ayer, ninguna petición de medidas de seguridad por parte de partidos o candidatos en la dependencia a cargo de Federico Fernández. Sin duda es un buen signo el que las cosas acá transcurran en calma aunque, nos comentan, no es para echarse a dormir y los cuerpos policiales se encuentran en permanente estado de alerta para intervenir ante cualquier eventualidad.

VI. CON TODO

Hablando de seguridad, interesante el debate que, en el programa de Leo Zuckermann, sostuvieron el exministro de la Corte, Arturo Zaldívar, y el exgobernador de Coahuila Rubén Moreira, y cuyo foco fue justamente las estrategias de seguridad que plantean las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Se dieron duro y no se anduvieron por las ramas para criticarse mutuamente, aunque utilizando un tono comedido y respetuoso.

VII. NUEVO ESCÁNDALO*

A la serie de reportajes sobre presunta corrupción en la cuatroté, publicados por el periodista Carlos Loret de Mola en el portal Latinus, se sumará hoy uno que promete ser una bomba: la génesis de Altor Casa de Bolsa, un proyecto en el que, de acuerdo con el sitio El Ceo, especializado en temas de negocios, están vinculados el exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y el propio Presidente de la República. El periodista Mario Maldonado dio anoche un adelanto del trabajo de investigación que, dijo, será difundido hoy y contiene “documentos y audios”. Habrá que estar pendientes.

VIII. ASÍ ES ESTO...

Quienes asistieron a la conferencia de prensa que ofreció ayer en Torreón Jose Refugio “Pepe Cuco” Sandoval, candidato de la Coalición Sigamos Haciendo Historia por el distrito 5, dicen que lo más destacable del evento fue el estoicismo que mostró Antonio Attolini, quien acudió al acto en representación de Morena, pues se comió enterito −y sin hacer gestos− el sapo que representa sentarse junto a un candidato al que no le tienen ninguna confianza en el morenismo comarcano.

IX. QUE YA ESTÁN EN ESO...

Que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Manuel Bartlett Díaz, ya está trabajando, en coordinación con las cableras que operan en la ciudad, en el retiro de los cables sin uso que caracterizan el paisaje urbano de la capital sarapera. De acuerdo con los datos que nos proporcionan, en la tarea también participa el Implan, de Ricardo Álvarez, y en diciembre pasado iniciaron con la calle Juárez, en su tramo del Archivo Municipal a la Catedral en el cual, afirman, llevan un avance del 75 por ciento. También están trabajando, nos aseguran, en la calle Ramos Arizpe, partiendo de Emilio Carranza hacia el oriente y luego seguirá el bulevar Venustiano Carranza. Pues hay que ver.