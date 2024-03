POLITICÓN: ¡Se la voltean al Presidente! ‘Los otros’ datos en seguridad ya son munición de campaña para Xóchitl

I. PUNTO DE INFLEXIÓN

Parece claro que el Gobierno Federal tiene una estrategia para, deliberadamente, reducir el número de homicidios en el país y con ello “demostrar” que la estrategia de abrazos −sin balazos− está dando resultados. Diversas organizaciones han denunciado, desde hace meses, que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al mando de Rosa Icela Rodríguez, difunde cotidianamente cifras que contienen un subregistro de los homicidios dolosos ocurridos en el país, para luego “arreglar” la estadística en lo que se pueda y con ello dotar de verosimilitud al discurso del “punto de inflexión” planteado por el Presidente.

II. OTROS DATOS

No era sino cuestión de tiempo para que el asunto se convirtiera en munición de la campaña política en marcha. No es novedad por ello que el estratega de Xóchitl Gálvez en materia de seguridad, Rubén Moreira, se subiera al tema y, en el programa que cotidianamente difunde a través de la red social Facebook, desmenuzara las cifras para demostrar, “con peras, manzanas y naranjas”, como le gusta decir, que en efecto el Gobierno de la República tiene “otros datos”... nada más que están trucados.

III. TODOS CHUECOS

Como le comentamos en este espacio, en el municipio de Matamoros está a todo lo que da el trafique de documentos para certificar la legal estancia de vehículos “chocolate” en el país. Tanto así que ayer, según nos informan, personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo un operativo en las instalaciones de la Recaudación de Rentas de aquel municipio. Sin embargo, nos dicen fuentes cercanas al tema, si un problema existiera en el proceso de regularización, a donde hay que voltear a ver es al Registro Público Vehicular (Repuve), a cargo de Edgardo Ayup Guerrero, pues dicha instancia es la que regulariza los autos.

IV. HAY CARPETA

De acuerdo con lo que nos informan fuentes de la Fiscalía, a cargo de Gerardo Márquez Guevara, en efecto se encuentra abierta una carpeta de investigación por la presunta concurrencia de delitos relacionados con el registro de vehículos de procedencia extranjera en Matamoros. No está claro todavía quién o quiénes serían los responsables, pero lo que sí está claro es que existen indicios en el sentido de que alguien se está pasando de listo en este caso. Habrá que seguir indagando.

V. QUE NO SE OLVIDE

En ecos del cambio de estafeta en la Canirac Saltillo, hoy a cargo de Isidoro García, dicen los que llevan el registro detallado de las incidencias en torno al gremio restaurantero, que los buenos resultados obtenidos en la más reciente gestión no deben hacer que caiga en el olvido el desfalco perpetrado por Gustavo Espinosa Mireles, cuyo triste paso por dicho gremio dejó un muy mal sabor de boca. El exempleado de la Canirac, quien hoy se considera prófugo de la justicia, provocó daños que no deben quedar impunes y los restauranteros deben seguir exigiendo que se haga justicia en el caso.

VI. URGE ACTUAR

La ludopatía, dicen los que entienden del tema, es un problema más grave de lo que suponemos, pero que no resulta visible porque muchas familias de la región ocultan el drama que viven puertas adentro de sus casas. Sin embargo, se afirma, tendrían que comenzar a surgir mecanismos para que los interesados soliciten auxilio y las autoridades puedan actuar. Entre otras, las educativas y las relacionadas con la salud y la seguridad pública.

VII. QUE NO...

Donde ya de plano decidieron enviar al “servicio de mantenimiento” la página donde, en teoría, los ciudadanos podremos conocer la información detallada de quienes aspiran a representarnos en los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, es en el INE de Guadalupe Taddei. Y es que ayer, ante la imposibilidad de proporcionar un sólo registro de las candidaturas registradas, en el INE mejor decidieron cerrar la página “candidatas y candidatos: conóceles” y, en su lugar, colocar un aviso de que no será hasta el 20 de marzo cuando −si bien nos va− podremos acceder a la información de quienes se registraron como candidatos. Al cabo que a nadie le interesa...

VIII. IMITAR LO BUENO

Uno de los aspectos de imagen pública que urge atender en Saltillo, dicen los observadores agudos del entorno, es el de la maraña de cables que cuelgan de miles de postes en la ciudad y que no tienen ningún uso. Así como el alcalde regiomontano Luis Donaldo Colosio emprendió acciones para retirar toneladas de cables dispersos por la mancha urbana de Monterrey, así deberíamos acá contra con una iniciativa similar, se dice. A ver si el llamado no cae en oídos sordos.

IX. SERENIDAD

Como en la canción de Joaquín Sabina, nos dio el tres, y el cuatro, y el cinco... y la colocación de la primera piedra de la gigaplanta de Tesla en Santa Catarina nomás no llegó. Alguna excusa se sacará de la chistera el gobernador fosfo-fosfo, Samuel García −cuando decida hablar del tema−, pero lo cierto es que su “compadre” Elon Musk de lo único que da muestras es de no tener ganas de arrancar el proyecto que tiene a múltiples inversionistas comiéndose las uñas, porque ya le apostaron su resto a la existencia de una armadora de la que no termina de colocarse el primer ladrillo. Pero, pues habrá que tener paciencia...