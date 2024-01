POLITICÓN: De nueva cuenta, traiciona Morena a UDC en Coahuila

I.- ROMPEN

Una vez más, la UDC de Lenin Pérez fue traicionada por Morena, esta vez con la intromisión de Antonio Attolini, quien negoció la llegada de una mujer -al parecer la sobrina de Lenin, Paloma de los Santos- como candidata del partido. De esta manera, los udecistas se desmarcan y entran a la competencia local solos. Sin embargo, algunos morenistas que apostaban por la alianza con UDC, prevén que se pierda el municipio, y también el Distrito uno, porque el pacto era que Lenin encabezara ese distrito electoral federal. Los udecistas se concentrarán ahora en lo local y Morena deberá cerrar el capítulo de la alianza.

II.- INVERSIÓN

La próxima semana habrá buenas nuevas para Torreón, de Román Alberto Cepeda, y toda la Laguna en general. El alcalde, empresarios, y el gobernador Manolo Jiménez van a anunciar la inversión de Yura. Esta nueva inversión llega al Parque Industrial Ferrepuerto y está programado que por aquella región estén varios funcionarios de la administración estatal. La empresa se expande dentro de los primeros 100 días del plan del actual gobierno. Estará ubicada en una región que está en constante crecimiento y expansión.

III.- ESTAFAS

Uno de los indicadores en los que Coahuila se mantiene al frente es el estado de derecho. Pero nunca falta el “prietito en el arroz”. Hablamos de algunos de los notarios públicos, que en realidad son personas que pueden extender la fe pública de la autoridad, sin llegar a ser autoridad. A partir de las estafas inmobiliarias, todo un escándalo, en la anterior administración, se dijo que habría una nueva Ley del Notariado que amarrara las manos a los notarios. Pasó el tiempo y no fue así. Tampoco se sabe si las denuncias penales prosperaron, o si al menos las quejas sí llevan el proceso. Es una asignatura pendiente que le toca a Óscar Pimentel, y otra vez, a Valeriano Valdés.

IV.- GASTOS

¿Usted sabe porque cada año la administración estatal tiene que programar en el presupuesto un monto millonario para “gastos de administración” de las Sección 5, 35 y 38 del SNTE? Nosotros tampoco. Pero cuentan que son convenios que datan de administraciones anteriores, cuando que todos los profes sí eran priistas y garantizaban el voto. Pero entonces quiere decir que muchas plazas y gastos del SNTE, de Alfonso Cepeda, le cuestan a los coahuilenses.

V.- LO QUE SEA

Dice Memo Anaya que va de candidato a donde caiga. No es que el panista esté desesperado, pero ya estamos muy avanzados en el proceso y no se diga en el gobierno de coalición. Pero realmente ¿cuáles son las opciones que tiene Memo? Nomás quedan las diputaciones federales. Los senadores, dentro del FAM los priistas de Alejandro Moreno llevan mano con designación a nivel nacional. En las alcaldías está acordado casi todo. Allá en su natal Torreón, el actual alcalde Román Alberto Cepeda lleva mano, por el bando tricolor, y todo hace indicar que el asunto está pactado y sellado. Lo cierto es que Elisa Maldonado sabe que sí hay distritos allá, pero ¿otra vez Memo?

VI.-COMÚN

El factor común entre Morena y Movimiento Ciudadano sería echar mano de personas que tengan contacto con la gente, de una o de otra manera, en los municipios en donde sólo basta hacer ruido, porque de antemano lo tienen perdido. Hablamos de Mitchel Márquez en MC y Alejandra Salazar, también influencer independiente, quien está apuntada para ir por Saltillo. Falta ver qué dicen desde arriba.

VII.- APENAS PRECAMPAÑAS

Es muy corto el tiempo para definir si Claudia Sheinbaum en realidad trae propuestas o no, pero lo que ha demostrado hasta ahora es que ofrece continuidad de la 4T. Ella no habla de nada más y nadie más que el presidente AMLO, lo que ha hecho, y que el movimiento debe seguir. Es cierto, no es tiempo de compromisos y propuestas, también en eso es repetir lo que ya se sabe. Para el norte ofrece también el proyecto de trenes, para Coahuila dice que el Gobierno Federal solucionará el problema de AHMSA, de Alonso Ancira. Es una oferta que va dirigida a un público cautivo que son militantes y simpatizantes de Morena. Eso no está mal, son apenas precampañas.

VIII.- DESAPROVECHAR

Pero Claudia Sheinbaum al menos se deja ver y va arriba en las encuestas, porque la precandidata del FAM, Xóchitl Gálvez, no le atina a la estrategia de comunicación, aunque se ve que va derecho y no se quita para ventanear a AMLO. Aquí vino Claudia a presumir que va arriba en las encuestas, pero dijo un dato interesante, en el país va 30 puntos arriba, pero en Coahuila sólo 20 puntos. Y nadie lo aprovecha.

IX.- SIN CAMBIOS, NI COMBOS

Estén atentos hoy en el Congreso Estatal, en los Cabildos de los 38 municipios y también la administración estatal. Vence el plazo para que los funcionarios que busquen participar en el próximo proceso electoral, se separen del cargo. No hablamos de alcaldes en turno en posibilidad de reelección, ellos tienen el VoBo del IEC de Rodrigo Paredes y la benévola Ley Estatal para seguir en el puesto y levantar la mano para seguir. Sin embargo, en algún momento tendrá que salir de su ronco pecho ya que “una vez más su partido los necesita”. El caso es que la lista -que dicen está más que palomeada- se empieza a destapar, y no hay cambios, ni mucho menos combos.

