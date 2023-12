POLITICÓN: Busca PT Coahuila convencer a candidatos ‘engolosinándolos’

I. GOLOSINAS

Los rojillos del PT van a convencer “engolosinando” -como siempre lo han hecho, tampoco no es ahora- a quienes sueñan con ser candidatos, y todavía peor, piensan que puedan ganar una elección. No es por menospreciar, pero quizás ahora pueda ser distinto, sin embargo, años atrás se quedan con un puñado de votos y cuentas por pagar de infinidad de gastos quienes se postulan. El mandamás del partido, Alberto Anaya envió la convocatoria, que para nada será decisión del comité estatal de Ricardo Mejía, aunque es y seguirá siendo su llave de entrada con muchos que nunca son tomados en cuenta por los partidos punteros, en donde la cosa está saturada y amañada desde hace siglos.

II. ACARREO

El caso es que al ir solos en la elección de alcaldes, les garantiza acarrear gente para lo que realmente pretenden: congratularse con Claudia Sheinbaum, la precandidata de Morena al Gobierno de la República. De lo que poco se sabe es sobre el Senado y las diputaciones federales, que dejan para muchos de ser atractivas cuando lo que pueden garantizar al encabezar una planilla es ser regidor en un municipio de poca población.

III. PLAZOS

Bien dicen que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla. En el calendario -esperemos ahora sí sea el definitivo del IEC de Rodrigo Paredes- está previsto, como es de Ley, que el proceso inicia este lunes 1 de enero de 2024. Con ello empiezan a correr plazos para todos los calefactos de todos los partidos, quienes tendrán que despabilarse de la modorra navideña. El primer vencimiento es para quienes aspiren a una candidatura a alcaldía, regiduría, sindicatura y todo lo que vaya inmerso, porque tienen hasta el próximo 8 de enero para separarse del cargo. Sin embargo, esto es muy relativo. Quienes entrarán en el supuesto de reelección, no tienen que dejar el cargo, así pasó en otras elecciones pasadas. Pero sí quienes son nuevos en las lides.

IV. CAMPAÑAS

Otra a la que todos deben estar atentos es el inicio de precampañas y campañas, que están a la vuelta de la esquina. Las precampañas son del 9 de enero al 17 de febrero, y en esta etapa más que nada, y se supone, que deben dedicarse a la difusión interna con los partidos, aunque todo se ventila. Y las campañas serán del 31 de marzo al 29 de mayo. Empiece por especular quién dejará su cargo tan pronto comience enero.

V. NO LO SUPERAN

No le ayudan mucho a Ricardo Mejía sus simpatizantes, no han entendido que el partido se entregó a los designios de Morena y Mario Delgado, quieran o no. Siguen haciendo publicaciones echándole chile y limón a la herida de que fue Delgado el autor de toda la debacle de la elección de gobernador. Dejaron fuera a Mejía, se fue al PT y nunca se reconcilió con Armando Guadiana. Pero ahora insisten en que el coordinador estatal fue víctima, cuando la realidad es que los números que necesitaba para llegar a la candidatura, nunca los alcanzó, aunque le dieron ventaja y varias oportunidades gracias a que su ángel protector desde Sonora intervenía. En fin, no lo superan, y así no pueden ir en alianza.

VI. ADORACIÓN

Llega al punto de adoración a AMLO por parte de la gente de Morena. La Comisión Europea logró un acuerdo para unir sus trenes de todos los países. Dice Diego del Bosque: “la 4T está imponiendo tendencias en el mundo”. Es en serio. ¿No será al revés, que andemos copiando algo que debimos empezar hace muchos años?

VII. EN PLANES

Que Claudia Sheinbaum, quien, seamos honestos, la elocuencia no es una de sus grandes habilidades, anunció que va a seguir con las conferencias mañaneras, como las que realiza AMLO desde Palacio Nacional, esto de ganar, claro está. Se trata de levantarse temprano, hablar de todos los temas, seleccionado a modo las preguntas que te hace la prensa, y meter la cuchara para distraer de los grandes temas a discutir. No tiene ciencia, pero se debe tener el estómago duro para aguantar toda clase de críticas y reveses, sin embargo, dicen algunos, no adelantemos vísperas. Falta que en realidad Claudia gane, que el PRI no tenga la capacidad de llevar a Xóchitl Gálvez a la Presidencia, y que muchos otros factores se configuren.

VIII. ENLACE

Como que en todo el país, y en Coahuila también, la gente se acostumbró a que no existan dependencias federales, salvo Bienestar. Pero la del Trabajo -qué incongruencia de nombre-, Conagua, Semarnat, Reforma Agraria y todas. Total que hasta la coordinación de delegados quedó en nada, llegó Aída Mata a la dependencia, y nunca dijo: “yo soy el enlace con el Presidente”.

IX. PROYECTOS

Que los proyectos estatales van a echarse a andar a partir de los primeros días de enero. No es que el tiempo apremie, pero están enfrente las campañas y precampañas. Los 100 días, terminarían por ahí de febrero o marzo, y para esas fechas estarán comenzando las campañas para alcaldes inicialmente. Manolo Jiménez, gobernador del estado, dijo a través de redes sociales que tiene listos diferentes proyectos para el arranque del 2024. Y es que todo estará listo, porque el dinero del ISN está con aprobación para usarse. El Gabinete estará funcionando casi al 100 por ciento con la integración de Lalo Olmos, Chuma Montemayor y Mayra Valdés a La Laguna, Fomento Agropecuario y Mujeres, respectivamente. El tema prioritario sigue siendo seguridad, y por eso una reunión de revisión y blindaje.