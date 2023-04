POLITICÓN: Convertir acusaciones en munición electoral

I. ¿VA EN SERIO?

El llamado a las huestes morenistas para que cesen los ataques en contra del “Tigre”, Ricardo Mejía, es en serio, nos aseguran quienes forman parte de los círculos de decisión del partido de moda. No por nada, señalan, fue el mismísimo Jonathan Ávalos, coordinador de la campaña de Armando Guadiana, quien envió el mensaje a través de grupos de WhatsApp solicitando el cese de las hostilidades hacia sus excompañeros de viaje con la finalidad de abonar a la posibilidad “de caminar juntos”, aunque no queda claro qué significa eso exactamente.

II. TIME’S UP!

Y está difícil entender la intención, porque el tiempo para hacer acuerdos entre partidos ya se agotó. Concretamente, el plazo para modificar coaliciones venció el sábado anterior y una de las posibilidades legales que existía era la de que Morena y/o PT se unieran a la coalición que encabeza el acuñense Lenin Pérez y con ello lograr que, como en el Estado de México, en Coahuila solamente hubiera dos posibilidades en la boleta.

III. NO WAY, ASEGURAN...

Visto lo anterior, lo único que queda es repetir la historia de 2017, cuando “El Arre”, José Ángel Pérez, declinó a su candidatura en favor de Morena. Pero en el búnker que comanda Valeria Flores −dirigente estatal del PT, para mayores señas− nos aseguran que no tienen la menor intención de negociar con las huestes morenas y que, en todo caso, lo que sí aceptan son declinaciones a su favor. “Quienes quieran sumarse a nuestra campaña, bienvenidos”, dicen de forma tajante, para reiterar enseguida que van a llegar hasta el final y que tienen números para afirmar que están en la pelea. Habrá que seguir atentos.

IV. LOS NARANJAS TAMPOCO

Y en el frente naranja se manifiestan más o menos en los mismos términos: van a correr la milla y Lenin Pérez no va a declinar a su candidatura. Frente a tales manifestaciones, la pregunta obligada es, ¿qué esperan ganar los morenos con este nuevo intento de amistarse con quienes pudieron ser sus compañeros de viaje y hoy son sus rivales? Una posibilidad, dicen los que le entienden a la política, es que el asunto tenga que ver con el último debate. ¿Será?

V. NINGUNEO

¿Por qué la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard ningunea a la capital de Coahuila? La pregunta tiene que ver con un hecho concreto: el lanzamiento de “Quetzy”, la asistente virtual de la Cancillería que permite tramitar citas para la obtención del pasaporte a través de la popular aplicación de mensajería WhastApp. Resulta que en Coahuila existen cuatro lugares en los cuales puede tramitarse una cita... ¡pero ninguno de esos es Saltillo! Vamos, hasta para acudir al módulo que se encuentra en la Presidencia Municipal de Nueva Rosita es posible usar la asistente virtual.

VI. ¿CÓMO LE HICIERON?

Vanessa Fernández Tonone, la responsable de la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Saltillo, ha dicho que ya atendieron a las primeras personas que hicieron cita a través de la aplicación, pero lo cierto es que al solicitar las opciones en el chat, las únicas opciones son Torreón, Acuña, San Juan de Sabinas y Piedras Negras. ¿Cómo le harían quienes supuestamente ya tramitaron citas para la oficina de Saltillo?

VII. DE INFARTO

¿Sabe usted lo que es un desfibrilador? Mucha gente no lo sabe pero, de acuerdo con una ley aprobada por el Congreso de Coahuila −en noviembre de 2018, para ser precisos− el aparato en mención, que sirve para atender a una persona cuando sufre un infarto, debería existir en todo lugar con aforo de más de 500 personas, pues el 70 por ciento de los infartos se registran en los domicilios y espacios públicos. El tema es uno de los rezagos que la secretaría de Salud, de Roberto Bernal, debe atender, no para que la ley en mención no sea letra muerte, sino para salvar vida.

VIII. ¿HABRÁ SEGUIMIENTO?

Los “trapitos” que están siendo ventilados en los debates de los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México no serán sólo alimento para el morbo, se asegura en los corrillos políticos de la capital del país. Hay quienes, se afirma, están tomando nota puntual −en la secretaría que encabeza Adán Augusto López, por ejemplo− para determinar cómo podrían convertirse las acusaciones en munición electoral. Habrá que ver.

IX. AVANZA INVESTIGACIÓN

Hace unos días le comentamos en este espacio que la Fiscalía de Gerardo Márquez podría solicitar en cualquier momento el desafuero de un funcionario de elección popular. El asunto, según nos comentan, ha seguido avanzando, pero no solamente en contra del susodicho, sino también en contra de un connotado notario de la localidad, quien se habría prestado a la elaboración de una serie de documentos en los que, según las acusaciones enderezadas ante la Fiscalía, se asentaron datos falsos e incluso se utilizaron los nombres de personas de otras entidades para hacerlos pasar por reales.