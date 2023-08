POLITICÓN: Crece programa de tinacos en Coahuila, ¿desabasto a la vista?

I. A LAS CARRERAS NO

Los que forman la red electoral de la Asociación de Servidores y Ex Servidores Públicos, de Javier Díaz, dicen que el nadador debe concentrarse en no lanzar mensajes equivocados, él o su gente. Porque nomás destantean. Eso de apoyar a Enrique de la Madrid con las firmas, cuando ya casi cerraba porque el anuncio de que está del otro lado fue dado, puso a muchos con los pelos de punta. Sin embargo, lo que avizora es que el choque será muy leve en el Frente Amplio por México. Porque todos van a cerrar con las firmas completadas. Fue una salida a las fallas de la plataforma. La verdadera competencia será en la votación interna. Ahí sí, le piden a Díaz, que se concentre más y avise con tiempo para quién serán los votos coahuilenses de este sector, porque a las carreras no se puede.

II. PA’ QUÉ ME INVITAN

Además de Sergio Mier, otro funcionario conocido en Coahuila que recibió multas por pasarse de listo con los informes financieros fue Leonardo Jiménez. El director del Colegio de Bachilleres casi les dice “si ya saben como soy para qué me invitan”. Y es que nomás que recuerden como dejó el Seguro Popular, por cierto, también observado en su liquidación.

III. AGUA, EL PROBLEMA QUE VIENE

Los retos que tienen enfrente los alcaldes y sus gerentes de los desgastados sistemas de agua potable serán cada vez más complejos. En Piedras Negras, de Norma Treviño, beben agua del río Bravo. Cualquiera pensaría que no hay problema para el abasto. Pero donde sí se enfrentan dificultades es en la distribución. Fallaron las bombas que extraen agua del río y la llevan a los tanques de almacenamiento. Dicen que también la CFE, de Manuel Bartlett, tiene mucho que ver en el tema. Al igual que otros municipios de Coahuila optaron por un programa de tinacos. Eso habla de que se avizoran problemas de abasto y más lo conveniente es que la gente no se acostumbre a tener agua en sus llaves las 24 horas del día.

IV. POSTURA

Para hoy, así lo había anunciado, el gobernador Miguel Riquelme dará su postura sobre los polémicos libros de texto gratuito de la 4T. Además de lo que pueda comentarse sobre el tema, aquí se eliminó el libro del contenido de la entidad. Hasta ahora sólo una entidad (Chihuahua, de Maru Campos) ha hecho valer su derecho ante la SCJN mediante una controversia constitucional.

V. RETO ECONÓMICO-SOCIAL

Los grandes pendientes por resolver apenas llegue al puesto Manolo Jiménez serán la estabilidad económica de las regiones Centro y Carbonífera. Las dos viven problemas complejos con relación al empleo. Hay un camino pavimentado de parte del gobernador Miguel Riquelme para la diversificación económica de la región Carbonífera, con el plan elaborado por el Coecyt y la UAdeC, de Salvador Hernández. En la región Centro hay perspectiva de crecimiento, pero el problema −dejémoslo en orden genérico− atrasará el desarrollo previsto. El equipo cercano de Manolo está ante el primer reto: mantener los números actuales en cuestión económica.

VI. ASOMAR

Algunos esperan que ahora que se defina la postura oficial en Coahuila sobre los libros de texto de la 4T, a ver si asoman la cabeza los dirigentes magisteriales de las secciones 5, Everardo Padrón; 35, Arturo Díaz, y 38, Isela Luévano Muñoz. Y qué decir de Carlos Ariel Moreira. Por acá no aparecerán en un tiempo ni Alfonso Cepeda ni Juan Manuel Armendariz, a quien siguen recordando de la peor forma en Chihuahua porque fue a meter mano en una elección seccional.

VII. MAÑA MEJOR QUE FUERZA

Es demasiado el tiempo de reacción de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Luis Cresencio Sandoval, para reforzar la seguridad de “La Ribereña”, no en Coahuila, sino en Tamaulipas, de Américo Villarreal, y Nuevo León, de Samuel García. Anuncian, apenas, el envío de más elementos para vigilar la carretera de la frontera en el territorio de Américo. Eso está bien, pero se requiere coordinación más que un montón de soldados. Dice el dicho: “más vale maña que fuerza”, y traducido puede interpretarse como más vale estrategia que un Ejército completo. Viene la reunión de gobernadores de la frontera noreste, veremos cómo toman los vecinos el planteamiento de ponerse las pilas todos.

VIII. DEUDAS

Y aprovechando el viaje con la Sedena: ¿qué ha pasado con las deudas que tiene con Coahuila en cuestión de armamento, pagado, por cierto? Sonia Villarreal debe, al igual que todos los secretarios, estar en el cierre de administración. ¿Qué le va a poner en su reporte? Si ya llegaron a la sociedad no se le ha informado, y si no han cumplido, que lo diga también.

IX. ¿COMPARSA OFICIAL?

No se nota, para nada, un cambio entre lo que sucedió con las autoridades electorales, y en este caso nos referimos al INE, de Guadalupe Taddei y la Junta Local, de José Luis Vázquez, cuando Ricardo Mejía se adelantó en la promoción de imagen y ahora con las “corcholatas” de AMLO. Desde finales del 2022, Mejía atiborró de espectaculares las principales ciudades de Coahuila. ¿Qué pasó? Nada. Ni municipios, ni autoridad electoral pudo detener esa difusión desmedida y fuera de la Ley. Lo mismo está sucediendo, pero a nivel nacional. Las “corcholatas” tienen aquí y en todo el territorio espectaculares que nadie logró “tumbar”. ¿En qué se ha convertido el INE? ¿Acaso es una comparsa oficial?