POLITICÓN: Deja 2023 como pendiente recuperar la conectividad aérea de Saltillo

I. SIN FINAL FELIZ

Hay quienes acusan, y es bueno reflexionar sobre eso, quién en Morena fue realmente el incitador del encono entre Ricardo Mejía y Armando Guadiana, aunque esa persona, aseguran, también buscaba llevar agua a su molino, porque alguna vez pasó por su cabeza la loca idea de ser candidato a gobernador. Se trata de Reyes Flores. Y además es cierto, mientras todo mundo veía los espectaculares de Mejía, pero nadie decía nada, Reyes en redes difundió que se aprovechaba de la imagen del Presidente. Ahí comenzó todo y ustedes saben el final.

II. CUENTAS CLARAS

Algunos andan prediciendo el futuro. Sobre todo en materia legislativa y política. La cosa está así: llega Antonio Flores al Congreso del Estado el 1 de enero. Su hermana, Tania Flores, se queda en Múzquiz como alcaldesa. Ambos tienen aspiraciones de seguir en la vida pública, porque esto les ha redituado en otros negocios familiares. Pero desde hace tiempo que andan aconsejando al diputado pluri que sea crítico, incisivo, revisor, fiscalizador con todo. ¿Cuál es la forma de contenerlo? Las cuentas públicas de Tania en el 2023; veremos si le atinaron.

III. CLANDESTINOS

El municipio que sí tiene graves problemas con la venta clandestina de pirotecnia es Monclova, de Mario Dávila. Allá las corporaciones estatales y municipales pasan por las calles del centro y ven la venta como si fueran garnachas. Esto es como la seguridad, si un municipio flaquea, y no se aplica, lo mismo que una de las corporaciones que perfectamente saben lo que deben y no deben hacer se hacen de la vista gorda, entonces nada habrá valido la pena. La Región Sureste sigue bajo el acecho de la venta en Facebook.

IV. EL PINABETE

Mientras en el Centro Regional de Identificación Humana, de Yezka Garza, todavía no se sabe si van a intervenir para realizar la identificación de los mineros de El Pinabete -¿quiénes más?-, en la Fiscalía General, de Gerardo Márquez, reportan al menos tres hallazgos. ¿Pero en realidad se trata de cuerpos? La versión no oficial es que no, sino fragmentos, tejidos y ropas. Para hablar de cuerpos es aventurado. En base a la localización es cómo se hace la suposición, pero habrá que especificar no dar a las familias falsas esperanzas y expectativas.

V. VUELA, VUELA

El año que se cierra deja varios pendientes. Uno de estos son los vuelos desde Saltillo a la Ciudad de México a través del Aeropuerto “Plan de Guadalupe” del inamovible Luis Gerardo García. En Monclova andan en las mismas, pero allá la situación económica es distinta. En Piedras Negras, hay vuelos, pero no a la capital. Torreón se cuece aparte, no es de Servicios Estatales Aeroportuarios. ¿Qué está faltando realmente es la pregunta que se hacen los empresarios de la región? El desarrollo de la región no es comparado con la calidad de servicios.

VI. MEDICAMENTO

Con eso de las megafarmacias de AMLO la realidad es que no se sabe cómo vaya a funcionar el abasto de medicamentos, pero una cosa hay cierta, la vigilancia y el hecho de que impidan el robo, no garantiza distribución y mucho menos cumplir, al menos con el cuadro básico en cada clínica. Ese tema de las megafarmacias ha dado qué hablar en la delegación del Seguro de Leopoldo Santillán, que debe una explicación de la bodega que se incendió y en donde se asegura había corrupción y por eso el fuego de varios días.

VII. TROPIEZOS

De este 1 de enero en adelante inicia la grilla electoral, pero cuentan que más fuerte la interna que la externa. El Consejo General, que encabeza Rodrigo Paredes, se mantiene dividido. La fracción que apoya a grupos como la comunidad LGTB y los que no o son simplemente neutrales. Pero lo grave es que sí procedió la solicitud que hizo la comunidad San Aelredo para destituir a las consejeras Madeleyne Figueroa y Beatriz Rodríguez, por supuesta homofobia. El horno no está para bollos y el asunto puede causar tropiezos en el proceso.

VIII. ¿ASUNTO OLVIDADO?

¿Entonces Noé Garza y algunos descendientes están perdonados en Coahuila? Nada se supo ya de sus pendientes, de la administración antepasada, en Fomento Agropecuario. Bien decían que lo estaban asustando con el petate del muerto para que no se metiera en la política local. Se refugió con “El Bronco” Jaime Rodríguez y salió peor, allá sí hay denuncias formales. Poco se le ve ahora con los rojillos. Cuentan que antes del cierre de la administración anterior se arregló el asunto no sólo con Noé, sino también con Ramón Oceguera, quien anda flojito y cooperando.