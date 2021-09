Politicón: Dos tiradores...

I. DOS TIRADORES

En Movimiento Ciudadano no quieren que Alfonso “Poncho” Danao de la Peña haga huesos viejos, por su tufo priista. Cuentan que hay dos tiradores a la dirigencia estatal, Mario Garza Pérez y Rosario Anguiano Fuentes. Mario, originario de la Región Carbonífera, es apreciado en el partido porque trabaja callado, sin aspavientos, en tanto Rosario, ha sido la representante del partido ante las autoridades electorales, de tal manera que también tiene experiencia. En la pasada elección de alcaldes “Poncho” hizo y deshizo con las candidaturas, pero lo que más inconforma a los militantes del MC de Dante Delgado es que no tomó en cuenta a las bases.

II. NO HAY IRREGULARIDAD

La mentada lista que publicaron Hacienda y el SAT, en la cual dieron a conocer nombres de mil 22 notarios y corredores públicos, quienes ya no tramitan el RFC vía remota desde sus oficinas, levantó tal polvareda que muchos tuvieron que salir a aclarar la situación. Aquí en Coahuila, Sergio Almaguer dijo clarito que no era una irregularidad ni un castigo. De igual forma a nivel nacional, Guillermo Escamilla tuvo que publicar en redes sociales la aclaración. ¿Y el SAT y Hacienda? Bien, gracias, ni se preocuparon por corregir.

III. SEIS AÑOS Y CONTANDO

Que van seis años y contando desde el inicio de la construcción del Instituto Tecnológico de Saltillo Campus Arteaga. A partir de la salida de Arnoldo Solís, ni para atrás, ni para adelante con el tema. De por sí la educación superior -por culpa del escaso presupuesto- anda por los suelos y los profesores están más inconformes que nunca. Además no hay autoridad que presione para saber qué ha pasado con el Campus Arteaga, ni siquiera Everardo Durán, ya con un pie afuera de la alcaldía, ha preguntado por qué el retraso. Además, la necesidad de una institución de educación superior en este municipio, con el perfil del ITS, es imperante dado el número de empresas que ya tiene.

IV. ENVALENTONADO

El que anda muy envalentonado, dicen los tricolores, es Mario Delgado. El dirigente de Morena anda diciendo a los cuatro vientos que el objetivo son las gubernaturas de Hidalgo y Coahuila. Esta última entidad es un hueso duro de roer, sin embargo, Morena más bien lo que quiere es debilitar a la ex pareja gobernante de Coahuila, Rubén Moreira y Carolina Viggiano -ambos en la Cámara de Diputados-, pues para nadie es secreto que la ex titular del DIF quiere la silla de Hidalgo.

V. LE GANAN PARTIDA

A quien le ganaron otra partida es al alcalde de Parras, Ramiro Pérez. Resulta que a la mayoría de los regidores del Cabildo del Pueblo Mágico le habían hecho el pago de los primeros meses del año, como lo habían reclamado ante el Tribunal de Sergio Díaz, porque Ramiro se pasó de listo y junto con su tesorero no les depositaba. Pero al que dejaron fuera de la jugada fue al ex alcalde y ahora regidor, Evaristo Madero. Precisamente el “Tribunalito” acaba de resolver a favor del ex alcalde Madero, para que le paguen cinco meses de febrero a junio de este año, y además hacen la advertencia de que no se vuelvan a retrasar.

VI. RECETAS

Sin embargo, los malquerientes de Evaristo Madero también hacen notar que el regidor cada que quiere se ausenta de su oficina o bien no acude a las sesiones de Cabildo, y siempre presenta recetas de incapacidad de un hospital privado de Saltillo, en el cual seguramente tiene algún muy buen amigo que le extiende cualquier tipo de comprobante, incluso cuando anda de viaje.

VII. HUACHICOLEO

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su administración combatiendo un grave flagelo para las finanzas públicas de la Federación, y para la paraestatal Pemex. Usted recordará cuando todo México se quedó sin gasolina porque se cerraron las válvulas de todos los ductos, para que no hubiera robo de combustible -nada más insensato que eso, pero en fin-, el caso es que el huachicoleo no se ha ido, al menos de Coahuila. Tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de Seguridad Pública de Sonia Villarreal tienen mucho que contar sobre los números a la alza de este delito en la Fiscalía General de la República. Que nadie se pase de listo, porque la omisión también se castiga.

VIII. ENTREVISTAS

La Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción de Coahuila realizará hoy las entrevistas a 11 de 12 aspirantes a la silla que dejará vacante en el Consejo de Participación Ciudadana (CPC), Adolfo Von Bertrab. Todo hace indicar que el único aspirante que no tendrá entrevista es Miguel Monroy. ¿Será porque es la tercera ocasión en la que participa, y es viejo conocido?

IX. AL MENOS ESO

Por lo pronto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de Jorge Arganis Díaz Leal contempla que los proyectos de mantenimiento y conservación, vigentes desde el pasado sexenio, se mantengan activos en el 2022. Lo anterior significa que la carretera libre Saltillo-Monterrey, incluso el tramo hasta Nuevo Laredo, reciba su manita de gato también este año. Otra vía que está incluída es la Saltillo-Matehuala, es decir, un tramo de la carretera 57 que también tiene un tráfico intenso y tiene desgaste constante por los tráileres y por las lluvias. Pero hasta que el presupuesto no se discuta, se sabrá si otros proyectos como “Los Chorros”, el Tren Suburbano Coahuilteca y la vía 57 en el Norte de la entidad, tendrán recursos asignados.