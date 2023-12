POLITICÓN: En Morena Coahuila traen un desgarriate y eso que aún no arrancan las campañas al Congreso

I. TODOS EN CONTRA

En Morena de Mario Delgado, esta elección que apenas va en camino, otra vez es un desgarriate. Tania Flores va contra Javier Borrego, que dizque la difama en eso de su búsqueda de la candidatura al Legislativo federal −y sepa Dios a quién le andará haciendo el trabajo sucio−, porque fue hasta Monclova y en la Cámara habló mal de los hermanos Flores, Antonio y Tania. Habrá denuncia, que espere que llegue a su puerta, porque se alió −según cuenta la alcaldesa de Múzquiz− a Claudia Garza del Toro para atacar. El legislador no mete ni las manos, y tampoco dice: “Esta boca es mía”. También, ahora resulta que es la mano que mece la cuna porque Borrego y Claudia son quienes manipularon las denuncias de Mónica Escalera −ya no fueron los priistas− ante la Auditoría y el Congreso.

II. CARBÓN

Del otro lado, con Lizbeth Ogazón, fue a Torreón a rendir su informe legislativo y aprovechó para lanzarse contra sus contrincantes. Dijo una frase en donde el saco cae a dos. Dijo que Coahuila necesita de una voz en el Senado y no para hacerse de contratos de carbón. ¿Aplica para Cecilia Guadiana y Tania Flores? Ambas reciben este beneficio, y las dos aspiran a lo mismo que Ogazón.

III. COMPLICADO

El que sí la tiene difícil es Miguel Ángel Garza, el nuevo jefe de la Policía Municipal de Saltillo, o encargado del asunto llamado Comisaría, que por cierto ya debe rendir cuentas y todo porque es un órgano desincorporado. Lo complicado es hacer que los policías municipales de tránsito y las corporaciones de otra índole, vuelvan al redil. Tras la salida de Federico Fernández, reportan cada vez más extorsión de los agentes, sobre todo en asuntos diarios en colonias y vialidades. Aplican dizque el reglamento a su favor para beneficiarse, y todo porque la ciudadanía desconoce. Se pensó que esas prácticas estaban erradicadas porque el sueldo que tienen es digno y decoroso, pero no. Además las luchas entre pandillas siguen cada semana, sin contención.

IV. SIRENA ABIERTA

Cuentan que los agentes de la Policía Federal, hoy agrupados en la Guardia Nacional de David Córdova, traen a los internos del penal federal a Saltillo a cumplir con declaraciones a toda prisa porque los traen moribundos. En ese espacio de Ramos Arizpe al Hospital General o al Centro de Justicia, también a FGR, van con sirena abierta, y como se dice, “echando lámina” y sonando claxon a cuantos ciudadanos se topen. Pero acá ya estamos acostumbrados a una ciudad tranquila.

V. CIENTOS

El tema de los migrantes va de mal en peor, sobre todo en Acuña de Emilio de Hoyos. Son cientos de personas las que llegaron para intentar cruzar a Estados Unidos por la frontera colindante con Texas. Las aguas están heladas y las condiciones sanitarias son precarias, pero Francisco Garduño, todavía titular del INM, no se inmuta. La pregunta que sigue haciéndose todo mundo es: ¿cómo llegan esas personas hasta ese punto del territorio nacional si entraron por Chiapas? Ahí está todo el meollo del asunto, porque el anterior secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes, dijo que era la delincuencia la que los llevaba de diferentes maneras desde la frontera sur hasta la frontera norte.

VI. RECHAZA

Quien de nueva cuenta se zafó de la realidad fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al ser cuestionado por los resultados de la prueba PISA, en donde México de nueva cuenta salió por la calle de la amargura, dijo que su gobierno ni los toma en cuenta porque son producto del “neoliberalismo”. Pasado el sexenio de López Obrador habrá que hacer un corte de caja sobre el impacto que está teniendo en la educación, en donde de entrada se anticipa que recuperarse del rezago educativo costará varias generaciones.

VII. LEY

Samuel García está al filo de la navaja. Sus espectaculares y bardas violan la Ley. El gobernador fosfo fosfo ya no es precandidato de Movimiento Ciudadano, regresó a convertirse en gobernador de Nuevo León. Eso lo pone en el supuesto de servidor público, y no con cualquier cargo. De esta manera entra la prohibición de que alguien en funciones pueda publicitarse, aunque sea con su dinero, al menos que sea su informe, es cuando existe la salvedad para que pueda colocar su imagen, mientras puede y debe ser sujeto a sanciones. Falta ver qué más le tengan guardado en Nuevo León para seguir haciéndole la vida de cuadritos.

VIII. MARIACHI

Desde Palacio Rosa nos aclaran que, aun cuando la revitalización de las relaciones con Texas es un asunto muy serio, no se trata de “texanizar” el idioma. Lo anterior a propósito del comentario que publicamos aquí ayer sobre la música que escucharon los asistentes a la inauguración de Villamagia en la Plaza de Armas. ¡Hasta mariachi interpretando música navideña hubo!, nos precisan. Aclarado el punto.

IX. GRILLA

Con los udecistas, aliados con Morena en la elección del 2024, aunque todavía no se sabe hasta dónde, también hay grilla indirecta. La sobrina de Lenin Pérez, nieta de Evaristo Pérez, se lanzó contra el tío. La petición es muy clara: que renuncie al partido, aunque no dice si ella quiere ser la segunda heredera y perpetuarse también ahí. El caso es que lo criticó hasta por aliarse ahora con el partido de AMLO y en este año, que fue la elección para gobernador y diputados locales, se fue solo porque pudo más la ambición al lanzarse como candidato de la UDC al Gobierno de Coahuila. Y tiene razón, le salió el tiro por la culata. Anticipó que no reconocerá si no gana un morenista la coordinación del comité de defensa. ¡Aguas Emilio de Hoyos!