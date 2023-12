POLITICÓN: En toma de protesta, arropará poder político y económico de Coahuila a Manolo Jiménez

I. PODER

Previo a la toma de protesta de Manolo Jiménez, en los círculos políticos se comentaba anoche que su evento de toma de protesta tendrá una convocatoria no vista en los pasados sexenios. Se dice que actores más relevantes del poder político y económico estarán presentes. Se tiene contemplado que para el evento en el parque Las Maravillas habrá entre 7 mil y 8 mil invitados, mostrando el poder de convocatoria que tendrá este nuevo gobierno, el primero que será de coalición en la entidad, por lo que ya se dice que Jiménez será el primer priista, el primer panista y hasta el primer perredista de la entidad. Por cierto, desde ayer ya se anticipa que esta administración tendrá como su slogan: Coahuila pa’ delante.

II. DESTAPE

En medio de los rumores sobre el gabinete de Manolo, una de las figuras panistas salió a destaparse, pero para el Senado o la alcaldía de Torreón. Memo Anaya compartió ayer un video en sus redes sociales anunciando que buscará algunos de estos cargos, ya que aparece bien posicionado en encuestas hacia 2024.

III. PROYECTOS

Del otro lado de la moneda, es decir, los que salen del gabinete por el término de la administración de Miguel Riquelme, para muchos, según sabe será su retiro, pero para otros es el comienzo de otro proyecto. Por ejemplo, Javier Díaz, primer Administrador Fiscal General, sí iría a un cargo de elección popular, pronto veremos por cuál. Francisco Saracho se cuenta que está palomeado para una diputación federal, cargo que también ha desempeñado, y en todo caso, se asegura, tendrá que enfrentar en las urnas a Lenin Pérez, respaldado por UDC, Morena y quizás el PT. Enrique Martínez y Morales también se le contempla para el nuevo gabinete, pero para algunos es el perfil ideal para una diputación federal en el sector difícil de Saltillo.

IV. PITCHER

Si Miguel Riquelme fuera pitcher, su paso por el gobierno sería la del relevista que sube al montículo con el marcador en contra, las bases llenas y un cuarto bat en la caja de bateo que tiene un marcador de tres bolas y cero strikes. Pero logra ponchar, saca la entrada y recompone el partido para pasar la estafeta con la serie a favor.

V. CONVENIO

Habría que ver en su momento el convenio de coalición que firmen los tres partidos políticos que participaron en la elección de Manolo Jiménez, para constatar detalles de los acuerdos para la integración del gabinete. En ningún momento, la legislación vigente del convenio de coalición no obliga, pero sí sugiere la integración de personas de los partidos participantes, en este caso el PRI, PAN y PRD. Sin embargo, para fines prácticos quizás la distribución fue en base a la votación obtenida, porque realmente PAN y PRD aportaron poco, y ahí están los números. No obstante también se habla de la integración de Esther Quintana, ex integrante del Cabildo con Jiménez cuando pasó por el municipio de Saltillo.

VI. LAGUNEROS

Por lo demás se escuchan, porque hasta que no reciban el nombramiento se puede decir de un hecho, de varios laguneros como Luis Eduardo Olivares que iría a Procampo, es decir, Secretaría de Desarrollo Rural que ha manejado hasta hoy José Luis “Chapo” Méndez, y la ambientalista, Susana Stens.

VII. NUEVOS Y ANTERIORES

Del equipo anterior de Manolo Jiménez cuando fue alcalde algunos regresan a su equipo: Diego Rodríguez, Virgilio Verduzco, quien desde entonces estaba en Obras Públicas municipales, pero que igualmente tiene experiencia en el estado como subsecretario. Federico Fernández, también que estuvo como titular de seguridad pública en la alcaldía y que prevalece ahora con la figura de Comisario, para coordinar todos los grupos existentes. Pero el ex alcalde habló en campaña, en el tema de seguridad, entre muchas otras cosas, que aplicaría el mismo modelo que tuvo en Saltillo, porque en su gestión nacieron los grupos ciudadanos de WhatsApp y también la aplicación Saltillo Seguro. Otro nombre que destaca además de los laguneros especialistas en su área, es Emmanuel Garza, con méritos suficientes para estar en la Secretaría de Educación.

VIII. MOVIMIENTO

Otro movimiento -este no es telúrico, se espera de beneficio- en el Instituto Electoral, de Rodrigo Paredes. Gerardo Moreno deja la Secretaría Ejecutiva del IEC, para reincorporarse a la Dirección de Prerrogativas, puesto en que fungía cuando fue llamado de emergencia por la renuncia de Alfonso de la Peña, quien se fue a la Sala Regional de Monterrey del Tribunal Electoral Federal. En su lugar llega Gerardo Blanco, actual Oficial Mayor en el Congreso Estatal.

IX. ASESOR

La administración estatal anda tras el último fichaje al gabinete. Se trata de Arturo Franco, nacido en La Laguna, y lo quieren para Fomento Económico. El que -dicen- tiene todas las veladoras encendidas es Claudio Bres, quien veía amplias posibilidades de quedarse cuando Blas Flores González llegó a la Jefatura de Gabinete, es decir, el que traerá la batuta en la orquesta. Resulta que Arturo tiene un currículum impresionante que deslumbra. Sin embargo está por verse que acepte, y no por falta de ganas, sino porque es el asesor del Banco Mundial, algo que no cualquiera. Estaría el gabinete más enfocado, a lo que dice Manolo, el siguiente nivel.