POLITICÓN: ¿Fuiste tú Elon? Samuel hace valer vínculo con Musk... Fox se queda sin X por meterse con Mariana

I. AUSENCIAS

¿Le volvió a ganar el espíritu de izquierda al diputado matamorense Mario Cepeda? Anda que le late el corazón mucho para aquel lado, otra vez, porque en la primera realmente el estate quieto estuvo muy light. ¿O por qué se ausentó de la votación del tema de la concesión extendida para Aguas de Saltillo (Agsal)? La legisladora que también entra a cuestionamientos es Claudia Elvira Rodríguez Márquez, del PVEM. Porque casualmente tampoco −dicen los enterados− estuvo presente a la hora de votar. No se cree que haya sido la presión de los manifestantes, porque realmente eran pocos y los mismos de siempre, beneficiarios de los programas del Bienestar. Cuentan que ambos salieron de la sala, pero el primero por “distraído” y la segunda por “motivos políticos”. ¿A qué partido de moda le andan coqueteando ahora?

II. ORADOR

El que salió con dotes de orador es Jorge Luis Morán. El ahora morenista quiere ser el coordinador del comité de bla, bla, bla. Espera tener el mismo efecto que en la postulación a la gubernatura y a nivel nacional. Acá encontró el camino libre de parte de Luis Fernando Salazar y aprovechó. Al menos en la 4T no deben estar preocupados, ahí no tendrá a su cargo a los reclusos, cuando los tuvo en Coahuila y se le fugaron.

III. SIN PREOCUPACIÓN

En donde no andan preocupados, pero sí ocupados, es en el tricolor de Carlos Robles, con los azules de Elisa Maldonado y los amarillos de Mary Telma Guajardo. Se nota calma en la definición de aspirantes al Senado y Cámara de Diputados, en mucho porque a nivel nacional las reuniones del FAM van dictando líneas. Lo que −dicen− tampoco les preocupa son las afiliaciones de los rivales rojillos y morenos. Dicen que el electorado que tienen les es tan fiel que no se van por una tarde de lotería, porque nomás para eso traen, no para presupuesto e ideas. El caso es que la llegada de la nueva administración trae a todos desesperados por colocarse o en el Gobierno o en una posición de promesa −al menos− de candidatura. Veremos.

IV. COMPLEMENTO

Llegó al Congreso estatal por el conducto de Valeriano Valdés el complemento de las reformas para incrementar la tasa del ISN del 2 al 3 por ciento y de paso establecer las bases para la creación de los fideicomisos que se están pidiendo y que además serían una garantía para echar a andar los proyectos de Inversión Pública Privada.

V. ADICCIONES

Que en el mes de enero del próximo año el Poder Judicial de Miguel Mery va a iniciar con operaciones de los juzgados que verán exclusivamente los temas sobre el tratamiento de adicciones. Es seria la problemática de consumo y venta al menudeo de droga en la mayor parte del estado y vendría a aliviar un vacío. Resulta que en la Secretaría de Salud de Roberto Bernal no se ve que hagan mucho por la prevención de adicciones, y ya se va. Además se niegan en su departamento de transparencia a informar sobre los recursos invertidos en esto, cuando la realidad es que deberían ser totalmente públicos. De cualquier forma, esa opción está agotada.

VI. MINEROS

Vaya noticia internacional: en la India rescataron a 41 mineros con vida atrapados en un túnel en los Himalayas. En la Región Carbonífera la Secretaría de Gobernación, de Luisa María Alcalde, avalados por Protección Civil, de Laura Velázquez, coordinadora nacional, abandonaron la misión de rescate de los cuerpos en la mina El Pinabete a los siete días de la tragedia. Ahí hay todavía 10 mineros y no obstante las promesas de rescate, como en el caso de Pasta de Conchos, CFE de Manuel Bartlett sigue con su pachorra.

VII. SANCIÓN

Que Samuel García hizo valer su amistad, o al menos algo de relación, con Elon Musk, quien tiene intenciones −y hasta ahora es todo lo que hay− de instalar una planta de autos eléctricos en Santa Catarina. Resulta que el expresidente panista, Vicente Fox, recibió sanciones de “X” antes Twitter, propiedad de Musk, por haber llamado “dama de compañía” a la esposa, Mariana Rodríguez, del gobernador con licencia de Nuevo León en la red social. A decir de Fox, va a buscar recuperar su cuenta, para como acostumbra, seguir publicando opiniones políticas y de corte empresarial. Basta recordar que ahora busca sustento porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le suspendió la pensión presidencial.

VIII. ANDANADA

Pero la andanada de críticas a nivel nacional no para. Y lo extraño es que no son los morenistas, sino los afines al FAM quienes han elevado el tono −con análisis serios− de que Samuel García no trae nada, y en realidad sólo está haciendo polvareda. Le han sacado a cuento los feminicidios y la protección a las mujeres en su estado, y no se diga la seguridad, eso es la comidilla. Él, por lo pronto, sigue de gira por el país y promete, a cada lugar que llega, transformar el sitio.

XI. DIFERENCIAS

De las encuestadoras más acertadas el año pasado, los datos que se arrojan es que Claudia Sheinbaum sigue al frente, pero con una diferencia de ocho puntos sobre Xóchitl Gálvez, y con Samuel García, que apenas arranca la precampaña por el MC de Dante Delgado trae más diferencia. Es decir, ni Samuel, ni Claudia, que han presumido encuestas en donde uno y otro las ha liderado, son tan certeras, al menos por el antecedente. Pero en este país y con esta Ley Electoral cualquier empresa puede realizar encuestas de preferencias antes de la campaña electoral, sin que tenga ninguna clase de implicaciones y tampoco que alguien pida revisar la metodología y los resultados a fondo, por eso hoy los aspirantes a la Presidencia echan mano de éstas.