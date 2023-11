POLITICÓN: Vuelve Samuel a la gubernadura, pero sigue en precampaña porque los spots están al aire; y el INE dormido

I. RIVALES

No se sabía nada de quienes quedaron en la encuesta final para senadores −quizás para que no se vuelvan a dividir− en Morena. Pero finalmente Mario Delgado soltó de su ronco pecho que tampoco se van a dar a conocer en los próximos días los resultados. Lo que sí reveló es que tanto el PVEM como el PT enviaron sus listas de aspirantes por estado y aquí sólo se sabe de la intención de Ricardo Mejía. ¿Y qué harán si vuelve a romper la armonía de los guinda? Ya lo hizo una vez y ahora le abren la puerta a través del PT. Pronto la noticia le cae a Luis Fernando Salazar como balde de agua helada porque se creía sin rivales en la elección interna.

II. NADA CLARO

Dicen en México Avante de Fernando Rodríguez −no es partido, nomás agrupación, pero sin registro− que hay que demostrar el respaldo y las propuestas con hechos. Así lo hizo, cuenta el propio dirigente. Resulta que el diputado electo de Morena les dio un donativo, a cuenta que empiecen a trabajar a favor de Morena y Claudia Sheinbaum, y no con los rojillos como estaban antes, y donde no vieron nada claro.

III. TURISMO

Lo que hay que esperar para el turismo en la entidad el próximo año, al menos en lo que se refiere a presupuesto, es solamente los 10 millones de pesos que se estima recaudar con las empresas de hospedaje de plataformas como Airbnb. Y es que en la pasada visita al tianguis turístico sí hubo resultados, pero para algunos, porque en realidad Miguel Torruco sigue haciendo “ojo de hormiga” con eso de cumplir sus promesas de obra a lo largo y ancho del país. Aquí habrá un viraje a partir del año próximo, pero de recursos son las mismas expectativas, si no es que peores. No obstante, en los Pueblos Mágicos sigue el crecimiento, pero privado a través de nuevos hoteles.

IV. SIN REACCIÓN

¿Carretera segura en Arteaga de Ramiro Durán? Sí, pero no es por la Guardia Nacional, que sigue brillando por su ausencia y poniendo en evidencia lo que se dice: les faltan unidades. Allá es la Policía Municipal la que estará en esos operativos de paisanos, aunque realmente no lo toquen. Detuvieron un “montachoques” y los exfederales nomás no reaccionan.

V. A CUMPLIR

En estos momentos es fecha que Claudia Sheinbaum y Mario Delgado trabajan en el control de daños con Marcelo Ebrard, pero debe reconocerse que evitaron una desunión en el partido, no obstante a que la gente del excanciller y él forman hoy en día otro grupo dentro del partido. Quizás aprendieron a tiempo de Coahuila, en donde Ricardo Mejía se fue al PT dividiendo la candidatura de Armando Guadiana, mientras que Luis Fernando Salazar no se fue, pero sí se hizo a un lado, completamente. En el PRI, por el contrario, a nivel nacional hubo una que otra salida del tricolor y a nivel estatal pueden decir que fue daño cero. ¿Pero qué habrán prometido a los que alzaron la mano para la gubernatura? Es hora cumplir.

VI. REGRESA

En el INE de Guadalupe Taddei andan dormidos o de plano ya se tiraron a la hamaca. La decisión de Samuel García, gobernador de Nuevo León, de volver a la gubernatura nomás como intermedio a su precampaña en el Movimiento Ciudadano, debería también incluir la eliminación de los spots de televisión. ¿O no? Él regresó tres días, pero los spots siguen vigentes. Lo mismo va para MC, ya se hicieron acreedores de un coscorrón, mínimo.

VII. ¿A LA FISCALÍA?

Si como se dice hasta ahora, a unas horas de que Manolo Jiménez llegue a la administración estatal, Federico Fernández llegaría a Seguridad pública, algunos aseguran que esto es sólo un paso. La meta podría ser la Fiscalía General del Estado, la cual hoy la ocupa Gerardo Márquez, y termina su periodo el año próximo. Además Federico sabe el funcionamiento de la Fiscalía, no obstante que cuando estuvo fue secretario particular del exprocurador Homero Ramos Gloria, hoy magistrado. Esta posibilidad no queda descartada, siempre y cuando exista otro valiente. Recordemos que la Constitución obliga a una convocatoria pública al Congreso, sin embargo, si no lo hacen, entonces el gobernador en turno podría elegir una terna para proponerle a los diputados locales.

VIII. AMIGABLE

A propósito de la Fiscalía General del Estado, cuentan entre los mismos de los medios de comunicación que anda muy “amigable”. Les permitió a ellos tener un chat directo, pa’ lo que se ofrezca de carácter oficial. El resto de su periodo era realmente difícil −y todavía− obtener información de la FGE. Pues a dónde irá que quiere quedar bien.

IX. GABINETE

En el Congreso estatal, y aun sin llegar a debatirse, ni conocerse a detalle, está una solicitud de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Es decir, puede haber ampliación, fusión o nuevas secretarías que sean del nuevo gabinete, incluso que otras instancias, como el despacho del Ejecutivo esté formalizado, igual que el jefe de gabinete. Al día de hoy existen 16 secretarías que conforman la administración pública estatal, la última de éstas creada el pasado mes de marzo del 2022 y se llama Secretaría de Inversión Pública Productiva, en donde Gerardo Berlanga dejó tirado el cargo para irse de morenista a mover los presupuestos de campaña.