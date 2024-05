POLITICÓN: ¡Increíble! ‘Olvida’ IEC separar dinero para organización de debates

I. DE LA MANO

En la “guerra de encuestas”, que arrecia de cara a la elección del próximo domingo 2 de junio, hay una en particular que interesa a los panistas comarcanos: la que habla sobre la posibilidad de que, en la elección municipal de Monclova, albiazules y tricolores hagan el 1-2 al cruzar la meta, es decir, que logren desplazar al tercer lugar a la morenista Claudia Garza del Toro. Y es que si eso ocurriera, sería el sueño dorado de unos y otros, pues tendrían mayoría en el Cabildo, las dos sindicaturas y al menos un par de regidurías pluris. O sea, un “gobierno de coalición” como el que han construido a nivel estatal. La pura miel...

II. RECTA FINAL

El asunto fino, desde luego, es que ambas fuerzas quieren cruzar en primer lugar la meta y quedarse con la silla principal del Ayuntamiento y están compitiendo en serio para lograrlo. Pero la marca Morena tiene lo suyo y podría meterse al final entre Carlos Villarreal y Mario Dávila. Habrá que ver si en la recta final ambas escuderías combinan estrategias para cerrarle el paso a la cuatrote o si, en la lucha por el liderato, no terminan por boicotear su sueño dorado.

III. DESFACHATEZ EXTREMA

La desvergüenza del Partido Verde en Coahuila no parece tener límites. Y es que, a pesar de no hacer campaña en Saltillo, porque su candidata ha decidido tomarse unas vacaciones con cargo al erario, la franquicia que encabeza José Refugio “Pepe Cuco” Sandoval ha informado al Instituto Electoral de Coahuila que se ha gastado ¡3.2 millones de pesos! en la promoción de su proyecto político en la capital de Coahuila. ¿En qué se habrán gastado ese dinero? Y, sobre todo, ¿les va a tolerar el INE de Guadalupe Taddei que se burlen así de los electores y los contribuyentes? Habrá que estar atentos a los informes de fiscalización.

IV. EN LA MESA

Hace unos días le informamos que el Tribunal Electoral Local resolvió las impugnaciones entre los candidatos a la alcaldía de Acuña, Emilio de Hoyos -PRI, PRD y UDC-, y Paloma de los Santos -Morena-, dando luz verde para que ambos sigan haciendo campaña. Sin embargo, parece que el morenismo está decidido a ganar esa elección en la mesa, pues ya apeló ante la Sala Regional del Tribunal Electoral Federal. La intención es que se declare inválida la candidatura de De Hoyos por un tecnicismo de militancia.

V. MODELO DE NEGOCIO

En relación al caso de invasión de un predio en el que se involucra a una persona de nombre Jesus Briseño, es fundamental estar alerta y demandar a las autoridades acciones concretas y, de ser necesario, cambios normativos para erradicar la invasión de terrenos. En Saltillo, casos como el de Briseño son preocupantes, pues indican que para algunos esta práctica ilegal es parte de su “rutina empresarial”. La prontitud en la atención del caso es un buen primer paso, pero se requieren medidas más sólidas para cortarle el paso a estas conductas. Por lo pronto, habrá que ver cómo se desarrolla el caso, que ya está en manos de un juez.

VI. SORPRESA

Por cierto que la actuación de las autoridades en casos como éste suele dejar al descubierto otros delitos. Según nos comentan, en el operativo para desalojar a los invasores del predio se reveló que estos se encontraban armados y tal hecho condujo a que se les procese -también- por el delito de portación ilegal de armas. Es un recordatorio de cómo la ilegalidad puede estar entrelazada y eso resalta la importancia de una acción policial decidida para abordar estos problemas.

VII. OLVIDO O PERVERSIDAD

Para este año el IEC tiene un presupuesto de 595 millones de pesos y, ¿cómo que se les acabó el dinero hacer debates? ¡Increíble desatino del órgano electoral y su presidente Rodrigo Germán Paredes Lozano! Porque no es que no tengan dinero, sino que olvidaron por completo incluir en la planificación anual de 2024 la realización de debates en los municipios. Es decir, aprobaron un presupuesto sin considerar debates en ningún municipio del estado. ¿Pues en qué estaban pensando cuando realizaron el plan de actividades de este año? Por lo que se ve, en cumplir con sus obligaciones, nomás no.

VIII. MALABARES

Debido al “olvido” señalado, mañana domingo el IEC llevará a cabo los debates entre los contendientes a las alcaldías de Sabinas, Monclova y Piedras Negras, pero a través de un formato en línea... porque el presupuesto más grande en la historia de la autoridad electoral local no fue suficiente. Intriga cómo lograron organizar los debates presenciales de Saltillo y Torreón. Seguro hicieron malabares o algún tipo de magia para cuadrar las cuentas.

IX. FANTASMA

Los trabajadores de la Dirección General del Cecytec Coahuila (que tiene su sede estatal en Ramos Arizpe) suponen que su director, Indalecio Medina Hernández, opera desde La Laguna, de donde es originario, porque no le ven ni el polvo. Pero sus paisanos creen que opera desde el Sureste, porque en su terruño solo pisa los planteles para tomarse la selfie pa’l Facebook. Mientras tanto, los planteles están abandonados, hay acusaciones de venta de plazas y destituciones de directores pendientes... Indalecio se cree inamovible porque se dedica a complacer al sindicato institucional pero, ¿servirá para tanto el escudo sindical?