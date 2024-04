POLITICÓN: La UAdeC y los ‘olvidos’ ante el fisco que le pega a sus empleados

I. RECIBO, LUEGO DEVUELVO

No es casual, nos dicen, que el SAT de Antonio Martínez Dagnino, se niegue a devolver su dinero a los empleados de la UAdeC a quienes la declaración anual de 2023 les arroja saldo a favor. La razón detrás de la decisión, se afirma, es que “Lolita” tiene por regla no devolver dinero que no ha recibido en sus arcas. Dicho con más claridad, aunque a los empleados de la máxima casa de estudios de Coahuila sí les hicieron las retenciones correspondientes, el dinero de sus impuestos nunca llegó a las cajas registradoras federales.

II. RETENER ISR

De acuerdo con los datos que se conocen, al menos durante todo el 2023, la tesorería universitaria, entonces a cargo de Jorge Alanís Canales, dejó de enterar al SAT los montos retenidos catorcenalmente a los empleados de la UAdeC por concepto de ISR. Y aunque no es raro que esto ocurra en el sector público, la explicación no le sirve de nada a quienes buscan recuperar los impuestos que pagaron de más el año pasado. Habrá que ver cómo resuelve el entuerto la administración de Octavio Pimentel.

III.PLEITO FAMILIAR

La hoy morenista Paloma de los Santos, candidata a la alcaldía de Acuña, planteó ayer su versión personal de una idea que todo mundo explota en las campañas: la tarjeta de apoyos sociales “El Vare”. En la imagen que difundió en redes, la tarjeta tiene estampada la foto de su abuelo, Evaristo Pérez Arreola, a quien se conocía como “El Vare”. El uso de la imagen del acuñense amenaza convertirse en un pleito familiar, pues es bien sabido que Paloma está distanciada, al menos en lo político, del resto de su familia.

IV. PILAS

Por cierto que hasta ayer, en el límite del plazo para hacerlo, Paloma de los Santos era una de los 14 aspirantes a alcaldes, postulados por la coalición PT-Morena, que no había subido su información a la plataforma “Conóceles” del IEC. Los representantes de la cuatroté se quedaron ayer con el liderazgo en materia de opacidad, pues en la coalición que comanda el tricolor Carlos Robles Lostanau sí se pusieron las pilas y ya solo les faltaba la información de uno de sus candidatos inscritos: el aspirante de Morelos.

V. HAMACA

El pleito entre Cecilia Guadiana y Luis Fernando Salazar, dicen quienes conocen bien la grilla morenista local, no se va a arreglar pronto, ni fácil. Y es que en la esquina de Guadiana ya resienten el bullying del que son objeto porque casi nadie oculta su satisfacción bpor el hecho de que la heredera del hombre de los bigotes no vaya a llegar a la Cámara Alta. Y es que no solamente Salazar está “echado en la hamaca” en lo que se refiere a la contienda por el Senado a nivel local, sino casi todo mundo del partido de moda.

VI. CONCENTRADO

Hablando de hamacas, dicen las malas lenguas que en la coalición que encabeza el PRI ya quieren hacerle un reclamo similar al dirigente estatal de la UDC, Lenin Pérez Rivera, a quien no se le ve fuera de su natal Acuña, donde está concentrado en la campaña de reelección de Emilio de Hoyos. La coalición es total y la negociación de posiciones también lo fue, dicen en la esquina tricolor, pero no se ve que los udecistas metan el hombro para aportar algo fuera de los lugares donde les tocó siglar las candidaturas.

VII. MODERACIÓN

En punto de las seis de la tarde arrancará hoy el debate entre la media docena de aspirantes a la alcaldía de Saltillo. Nadie espera que Guillermo Herrera, el funcionario del IEC que tendrá a cargo la moderación del encuentro, nos sorprenda metiendo en aprietos a cualquiera de los participantes. Tampoco se espera mucho de los polemistas, aunque nunca debe descartarse la posibilidad de que alguno llegue con un discurso y un estilo que obligue a voltear a verle. Habrá que seguir las incidencias del evento con atención.

VIII. SIN INTERRUMPIR

El reconocimiento obtenido por Saltillo en el Tianguis Turístico de Acapulco, como “ciudad de excelencias”, es un logro que debe celebrarse. Sin embargo, también hay que decir que la obtención de resultados consistentes en esta materia requiere de un trabajo que no se interrumpa por la ausencia del titular del área y la indefinición respecto de quién asume la responsabilidad, tal como ocurre en este momento ante la ausencia de Mario Mata Quintero, quien solicitó licencia para buscar una regiduría.