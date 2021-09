POLITICÓN: LO ÚLTIMO

I. LO ÚLTIMO

Que el Tribunal Electoral de Sergio Díaz está sacando los últimos juicios por denuncias generadas en el pasado proceso electoral de alcaldes. En una sesión se vio lo de dos denuncias, una contra Chema Fraustro, porque su equipo presuntamente colocó propaganda en infraestructura pública, y otro de uso indebido de recursos públicos de la administración estatal en Múzquiz, denunciado por Morena. En el primero, Chema sí colocó publicidad en puentes, pero estos puentes no son infraestructura pública, porque están dedicados precisamente a la publicidad y están concesionados. En el segundo fue claro que sólo fue un manejo político. Además ahí en Múzquiz ganó Morena.

II. PLACAS VENCIDAS

Las multas y retiro de placas o documentos a cargo de la Policía Estatal, por no estar al corriente con el pago de derechos de control vehicular llegaron a Saltillo. La Administración Fiscal General, de Javier Díaz, empieza a aplicar la mano dura para quienes adeudan, se acerquen. Lo cierto es que los descuentos y beneficios fiscales se mantienen en la mayoría de los casos.

III. A TRIBUNA

Para este día, si es que el viento no sopla en contra, el diputado federal Jericó Abramo, tiene la misión de subir a tribuna y a nombre de los legisladores de su partido, hacer el posicionamiento respecto de la comparecencia que hará el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Dicen los enterados que no sólo hablará del entorno nacional, sino que aprovechará para pelear por un mejor presupuesto para Coahuila. Y es que en general todas las entidades quieren una mejor distribución del dinero en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 y el regreso de fondos para infraestructura como los metropolitanos.

IV. IMPULSO AL TREN

También buscando más dinero para Coahuila anda el senador Armando Guadiana. Se reunió con Jorge Arganis, secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), para impulsar el proyecto del Tren Suburbano Coahuilteca. En un punto de acuerdo que se presentará en el Senado se buscará aumentar el presupuesto a la entidad en carreteras, pero también que las licitaciones exclusivas para empresas coahuilenses.

V. FONDO DE PENSIONES

Todo hace indicar que ahora sí habrá iniciativa de reforma para enderezar al Instituto de Pensiones de los Trabajadores del Estado, de José Luis Moreno. El gobernador Miguel Riquelme se reunió ayer con los integrantes del Instituto y de quienes integran la Junta de Gobierno, que son la administración estatal representada por la secretaria de Finanzas, de Blas Flores, y el sindicato de Rosa Isela Alarcón. Terminaron 20 mesas de trabajo sobre la reforma. También se vio a legisladores locales como Jesús María Montemayor y Eduardo Olmos, además del actuario Francisco Miguel Aguirre. Pensiones del Estado requiere de cirugía mayor, este es el momento.

VI. LAS CRÍTICAS

Que el ex diputado local de La Laguna, Marcelo Torres, no afloja en las críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora le dio con guante blanco sobre el número de homicidios dolosos -100 mil a la mitad de su sexenio-, y dice que comparado el AMLO de antes al de ahora, el anterior era el bueno, y el de ahora sólo tiene otros datos, es decir, no admite crítica en contrario, y mucho menos rectifica las políticas públicas.

VII. NO BAJA LA GUARDIA

El rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez no baja guardia, quiere más presupuesto en el 2022, al menos que sea un incremento que supere la inflación, de lo contrario no habrá viabilidad financiera. Para el 2022 la UAdeC tendría mil 563 millones de pesos, pero eso da para la operación, sin embargo, no hay para invertir en infraestructura y mejorar aulas, laboratorios o cualquier otro proyecto en beneficio de los estudiantes, y no se diga de las pensiones. Dice Salvador que este presupuesto ni siquiera contempla el pago de aguinaldos a los trabajadores. Aquí el apoyo de los diputados federales será esencial para que se logre el objetivo de incremento.

VIII. ESTÁN IGUALES

Pero si en la UAdeC buscan más presupuesto, en la UAAAN, de Mario Vázquez Badillo, no cantan mal las rancheras. La Narro ha ajustado el cinturón lo más que puede durante los últimos años, pero existe la imperante necesidad de recibir recursos para mejorar laboratorios de investigación, porque desde hace más de 10 años que no reciben un solo peso para este rubro. La Narro no sólo necesita recursos, sino un proyecto de transformación.

IX. VACUNAS PARA MENORES

Vacunas para menores de 18 años de edad sí habrá, sólo que no hay fecha exacta, ni marca del biológico todavía. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, antes de octubre todos los mexicanos mayores de 18 años de edad tendrán al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, y a partir de ahí se trabajará en la estrategia de niños y adolescentes. Entre los menores irán por delante quienes tienen alguna discapacidad o bien alguna enfermedad crónica. Aquí el único detalle es que Hugo López-Gatell atienda bien las indicaciones, porque el plan inicial de vacunación presentado por AMLO fue que hipertensos y diabéticos irían primero junto con el mayor grupo de edad, cosa que no sucedió.