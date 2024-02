POLITICÓN: Lorenzo Córdova advierte que el arroz del 2024 no está cocido

I. TODAVÍA NO

Este arroz aún no está cocido y la información que conocemos cotidianamente a través de las encuestas no puede tomarse ni siquiera como una medición adecuada de la temperatura electoral, pues el 2 de junio próximo puede pasar cualquier cosa, aseguró ayer aquí en Saltillo el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, al impartir una conferencia relativa al proceso electoral en marcha, durante la cual hizo un lado particular a las universidades a desplegar esfuerzos que involucren en la vida democrática a los jóvenes que, dijo, son un segmento clave del electorado que, hasta ahora, ha mostrado una baja participación en las elecciones.

II. PRESIONAR AL ÁRBITRO

El exconsejero, que el domingo pasado fue el orador único de la manifestación que desbordó el Zócalo capitalino, también llamó a los ciudadanos a asumir una posición más crítica con el INE de Guadalupe Taddei pues, aunque se trata de una institución que merece el respaldo colectivo dijo, los ciudadanos también debemos ser exigentes, pues a estas alturas del partido el INE ya tendría que haber sacado varias tarjetas amarillas y rojas, pero no lo ha hecho.

III. APUESTA SEGURA

Una preocupación que parecería impensable está comenzando a crecer entre las familias de mayor poder adquisitivo en Monterrey y Saltillo: el surgimiento de estrategias para atraer al terreno de las apuestas a los integrantes más jóvenes de dichas familias y engancharlos en un proceso que termina con la adquisición de cuantiosas deudas. ¿Cómo funciona dicha estrategia? A través de casinos clandestinos cuya aparición se registró, en primer lugar, en la capital regia pero que ya migró a tierras saraperas. Los gobiernos de Samuel García, y Luis Donaldo Colosio tendrían que activar la alarmas de inmediato.

IV. MENORES: EL OBJETIVO

En tierras coahuiltecas también tendrían que activarse las huestes de Gerardo Márquez porque, de acuerdo con las versiones que circulan, los casinos clandestinos lanzan sus redes, de manera particular, hacia los menores de edad a quienes no solamente no rechazan, sino que incitan a acudir a sus instalaciones, con el propósito de inocularles el virus de la ludopatía y convertirlos en una fuente permanente de ganancias fáciles. Habrá que revisar con lupa el asunto.

V. TODOS EN CONTRA I

La que dicen que ya logró unificar las opiniones de quienes utilizan los servicios de la dependencia a su cargo es la aún titular de la delegación saltillense del Registro Público de la Propiedad, Mónika Zertuche. El detalle con eso es que la uniformidad se refiere a que todo mundo ya se convenció de que la funcionaria tiene por objetivo convertirse en un obstáculo para los trámites registrales a partir de su colección personal de filias y fobias. Porque no todo se atora en esa oficina, sino solamente aquellos casos que, a través de ciertas “notarías plus” se le instruye para que sea metido al congelador.

VI. TODOS EN CONTRA II

El resultado de esta política es que desarrolladores, constructores, notarios, corredores de bienes raíces y hasta bancos, ven como la utilidad de las operaciones que les contratan se les diluye al eternizarse los plazos que deben esperar para que sus trámites avances. Como que el recién estrenado director del Registro, el nigropetense Óscar López Elizondo, ya tendría que intervenir para poner un alto al abuso de esta funcionaria.

VII. A VER SI YA...

Anoche venció el plazo para que partidos y coaliciones registraran ante el INE a sus candidatos a diputados federales y senadores -de mayoría y pluris- en todo el país. Ese fue el plazo que, nos dicen, se dieron en el búnker del PT en Coahuila para retomar las negociaciones con sus “socios” de Morena y definir si van a caminar juntos en la pista local o, como ocurre con la coalición de enfrente, se verán obligados a instalare en el terreno de la esquizofrenia. Las huestes del Ricardo, “El Tigre” Mejía, dicen no estar dispuestas a esperar más, pero habrá qué ver si los muchachos de Mario Delgado tienen interés en sentarse a dialogar con ellos.

VIII. NUEVO ROSTRO

Anote, como un propósito para los días de asueto de la Semana Santa, el asistir al Museo del Desierto. Esto, a fin de tener claro cómo se ve hoy y poder contrastar esa imagen contra la que tendrá una vez concluido el proceso de reorganización que, nos aseguran, está preparando el equipo de Arturo González para reformar dicho museo este año. La transformación que sufrirá el MUDE, se asegura, será digna de celebración.

IX. ESTÁ DIFÍCIL

La mejor solución que hasta ahora han encontrado en el búnker panista de Elisa Maldonado al problema de cómo hacer campaña siendo aliados del PRI en la pista federal, pero enemigos en la local, es que sus candidatos hagan campaña invitando a sus militantes y simpatizantes a no meterse en problemas y, simplemente, allí donde vean al logotipo del PAN, cruzarlo. En frío parece sencillo, pero en los hechos la estrategia sólo va a funcionar si los mítines de la contienda local y la federal jamás se mezclan, sobre todo allí donde el enredo es mayor, como en Torreón y Monclova.