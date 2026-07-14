POLITICÓN: Morena apuesta por imponer la narrativa de fraude en la disputa electoral en Coahuila

I. ‘GUERRA’ LEGISLATIVA Un llamado a misa... ¡perdón!, “proposición con punto de acuerdo” incluido en el orden del día de la sesión de hoy de la Diputación Permanente podría generar un “choque legislativo” entre morenistas y priistas. Y no es porque se trate del típico ataque mediante el cual se enumeran los defectos de la contraparte. Por el contrario, se trata de una coincidencia entre ambos bandos respecto de la necesidad de que la Secretaría de Educación Pública incluya contenidos sobre educación financiera en los planes de estudio de todos los niveles. Eso es lo que va a proponer hoy la presidenta de la mesa directiva, Edna Dávalos Elizondo. II. ¿PURA COINCIDENCIA? Peeeeero, resulta que justo sobre ese tema, la senadora morenista Cecilia Guadiana presentó, el pasado 15 de abril, en la Cámara Alta, una iniciativa para reformar tres normas: la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Educación Superior. Claro que nunca sobra duplicar esfuerzos, pero también está eso del celo por quién se lleva el crédito de haber empujado la agenda. ¿Alguien lo hará notar en la sesión de hoy?

III. OTRA VEZ Luego del accidente de ayer, en que una aeronave de la línea Aerus, que dirige el potosino Javier Herrera García, se desplomó en el municipio de Pesquería, Nuevo León, memoriosos observadores de la vida pública nos hacen notar un detalle que puede pasar por anecdótico, pero que resultará sin duda relevante para quienes son supersticiosos: es el segundo caso en que un avión de línea comercial con origen o ruta hacia Piedras Negras que, durante un trayecto, se desploma antes de llegar al aeropuerto de destino. Y aunque el caso anterior ocurrió en 1995, cuando un avión de la extinta TACSA se estrelló cerca de aquella frontera, la coincidencia no pasa inadvertida. IV. MALA SUERTE Por fortuna, el accidente aéreo de ayer no concluyó con víctimas fatales y fue sólo el susto para la única persona que viajaba en calidad de pasajera en el vuelo con origen en Piedras Negras y destino en Monterrey. Pero a ver quién se anima ahora a subirse al siguiente vuelo que despegue desde el aeropuerto nigropetense... y esa fue justamente la razón por la cual TACSA terminó bajando la cortina hace poco más de tres décadas...

V. EL ARROYO Las lluvias volvieron a encender las alertas en Saltillo, ahora en el sur de la ciudad. Vecinos de Lomas de Lourdes denunciaron que el cauce natural de un arroyo habría sido taponado provocando que el agua dejara de correr por donde históricamente lo hacía y terminara buscando salida por la propia calle. La historia resulta conocida: cada vez que un desarrollo invade o modifica un arroyo, el problema simplemente cambia de lugar. Corresponde ahora al alcalde Javier Díaz, como autoridad municipal, investigar qué ocurrió, porque el agua no desaparece y tarde o temprano encuentra por dónde pasar. VI. CONSECUENCIAS Si alguien decidió taponar el cauce natural de ese arroyo para facilitar una obra o un desarrollo, la autoridad municipal tiene la obligación de averiguar quién fue y actuar en consecuencia. No sería la primera vez que intereses particulares pretenden acomodar la ciudad a sus proyectos, sin importar las consecuencias para los vecinos. Alterar un arroyo no es un asunto menor: es trasladar el problema a otros. Si hubo permisos, habrá que revisarlos; y si no los hubo, también deberán llegar las sanciones.

VII. LA MISMA HISTORIA El dirigente estatal de Morena, Diego del Bosque, anunció que acudirán a la Sala Regional Monterrey para impugnar la elección de diputados locales, insistiendo en la narrativa de una supuesta elección de Estado. Están, sin duda, en su derecho de agotar todas las instancias. Sin embargo, entre quienes conocen el litigio electoral prevalece una percepción muy distinta: no cambiará el sentido de la resolución emitida por el Tribunal Electoral de Coahuila. Y si después deciden acudir a la Sala Superior, la expectativa es exactamente la misma. La contienda parece haberse trasladado de las urnas... a los comunicados. VIII. VICTIMISMO VULGAR Morena insiste en una narrativa de fraude, persecución y victimismo que, por alguna razón, sigue funcionando en otras regiones del país. En Coahuila ocurre algo distinto. Aquí ese discurso rara vez encuentra eco entre el electorado. En el norte todo se gana con trabajo, y en materia electoral con organización y capacidad para convencer al ciudadano, no con la construcción permanente de agravios. Aquí la legitimidad política sigue construyéndose donde siempre: frente a las urnas y con votos, no con historias de “compló”.