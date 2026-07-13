POLITICÓN: Huachicol fiscal en Piedras Negras, ¿qué está haciendo Jacobo Rodríguez?

I. OJO AHÍ Agudos observadores de la realidad cotidiana nos llaman la atención sobre un hecho que pasó más o menos inadvertido durante una de las conferencias de prensa recientes del alcalde nigropetense Jacobo Rodríguez: su reconocimiento explícito de que la frontera donde gobierna es un punto “caliente” del negocio del huachicol fiscal. Porque con todo y el escándalo, que lleva años ventilándose en los medios de comunicación, en torno a esta irregular actividad, está claro que el contrabando de combustible sigue siendo un lucrativo negocio para quienes lo operan a través de distintas aduanas del país... entre ellas Piedras Negras. II. PEDIR APOYO En la conferencia de prensa del morenista, por cierto, Rodríguez González señala que “ya es hora de que se larguen de Piedras Negras” los huachicoleros, como si en casos de delincuencia organizada el asunto se resolviera “haciendo un exhorto” a los delincuentes para que dejen de realizar sus actividades. Valdría la pena que el munícipe abundara al respecto y, sobre todo, dijera si ya ha hecho del conocimiento del Gobierno de la República la información que tiene sobre el caso...

III. SIN PRISA Arranca la sexta semana desde que tuvo lugar la jornada electoral del pasado mes de junio y, hasta donde se sabe, la morenista Alejandra Salazar Mejorado no ha manifestado intenciones de volver a sentarse en el asiento que le corresponde, desde el primer día de enero de 2025, en el Cabildo de Saltillo. Todavía ayer, la saltillense seguía posteando videos de su tour europeo y que le ha permitido conocer, entre otros icónicos lugares, el Monte Cervino, la famosa montaña de los Alpes suizos que sirvió de inspiración para el logotipo original de la firma Paramount Pictures. IV. ¿CUÁL AUSTERIDAD? Los más memoriosos comentan que nada debe de extrañar el periplo de la saltillense por uno de los destinos turísticos más caros del planeta, pues hace tres semanas ya que comenzó el verano y, como ha quedado demostrado en los últimos años, es la época que los morenistas aprovechan para dejar claro que lo suyo, lo suyo, no es la austeridad ni la frugalidad. Y bueno, ya lo dijo Andy –AKA no me digan Andy–: es lo menos a lo que pueden aspirar luego de sus extenuantes jornadas laborales...

V. DISCIPLINA... ¿QUÉ ES ESO? Se supone que el Tribunal de Disciplina Judicial se creó para vigilar que quienes imparten justicia cumplan con su responsabilidad. Y si no, pues disciplinarles. Sin embargo, casi un año después de su integración, el organismo que integran las magistradas Dulce María Fuentes Mancillas y Rebeca Villarreal Gómez, y el magistrado Rodolfo Rábago Rábago sigue esperando el marco normativo que le permita funcionar a plenitud. Paradójico: el órgano encargado de exigir disciplina terminó estrenándose con una generosa dosis de paciencia. Lo único que parece no tener prisa... es precisamente la disciplina. VI. SIN APURO La explicación oficial habla de reglamentos pendientes, armonización legislativa y sentencias de la Suprema Corte. Todo eso suena muy jurídico... y también muy conveniente. En los pasillos ya hay quienes sostienen que tanta calma no es casualidad, sino una pausa bastante cómoda. Porque el Tribunal ya tiene oficinas, magistrados, recibe quejas y, desde luego, presupuesto. Lo único que sigue sin arrancar es aquello para lo que fue creado. La disciplina puede esperar; las nóminas, evidentemente, no.

VII. LAS CUENTAS Fiel a su estilo, con cifras en mano, el diputado federal priista Jericó Abramo Masso volvió a poner sobre la mesa uno de los temas que más incomodan al gobierno de Morena: la deuda pública. El legislador recordó que en 2018 la Federación debía alrededor de 10 billones de pesos y que, de mantenerse la tendencia actual, al cierre de 2026 la cifra alcanzará los 21 billones, es decir, más del doble. El contraste resulta inevitable. Quienes llegaron prometiendo austeridad y fin a los excesos terminaron administrando el mayor nivel de endeudamiento en la historia reciente del país. VIII. PRIMERO GASTAR Jericó resume el problema con una frase tan sencilla como difícil de rebatir: en cualquier familia, empresa o gobierno, primero se calcula cuánto va a ingresar y después se decide cuánto gastar. Morena, sostiene, hizo exactamente lo contrario. El resultado es un déficit creciente y un costo financiero que este año obligará a destinar 1.6 billones de pesos únicamente al pago de intereses. Es dinero que no construye carreteras, hospitales ni escuelas; simplemente sirve para pagar el precio de haber gastado más de lo que se tenía.