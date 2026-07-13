Cae avioneta proveniente de Piedras Negras en Pesquería, NL; deja tres personas lesionadas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Cae avioneta proveniente de Piedras Negras en Pesquería, NL; deja tres personas lesionadas
    El piloto de la aeronave quedó prensado, mientras que el resto de los ocupantes fueron auxiliados y trasladados a un hospital. PROTECCIÓN CIVIL NUEVO LEÓN
    Cae avioneta proveniente de Piedras Negras en Pesquería, NL; deja tres personas lesionadas
    El piloto de la aeronave quedó prensado, mientras que el resto de los ocupantes fueron auxiliados y trasladados a un hospital. Cortesía

El vuelo, según datos del portal Flightradar 24, salió de Piedras Negras, Coahuila, y se dirigía a Monterrey

MONTERREY, NL.- Una avioneta cayó en la Carretera Miguel Alemán, en Pesquería. Al sitio se movilizaron cuerpos de auxilio.

Un saldo de tres personas lesionadas que fueron trasladadas para su atención médica dejó el desplome en Nuevo León de una avioneta proveniente de Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con el reporte inicial, el piloto de la aeronave quedó prensado, mientras que el resto de los ocupantes -sin señalar cuántos- fueron auxiliados y trasladados a un hospital.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/buscan-revivir-reforma-a-eleccion-de-diputados-migrantes-KF22144781

Los hechos se registraron alrededor de las 14:47 horas a la altura de la empresa La Vidriera, cerca del Parque Olympic, indicó una fuente policial.

AVIONETA DESPEGÓ DE PIEDRAS NEGRAS

De acuerdo con datos del portal Flightradar 24, se trataría de una avioneta Cessna Grand Caravan EX matrícula XA-RFD.

Imágenes en redes muestran que la avioneta sería de la compañía aérea Aerus.

El vuelo, indica el portal, salió de Piedras Negras, Coahuila, y se dirigía a Monterrey.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/buscan-prohibir-licencia-a-gobernador-de-nuevo-leon-para-ir-por-la-presidencia-de-la-republica-OF22143629

CAPITÁN, COPILOTO Y PASAJERA RESULTAN HERIDOS

Protección Civil del estado informó que atendió el accidente en el que participó una aeronave tipo Cessna de la empresa Aerus con matrícula XAEFD en el que viabajan Diego Elías Galván Maña, Ingrid Valenzuela Martínez y Enrique Berra Mellado que resultaron heridos por lo que fueron llevados al Doctor´s Hospital East.

Los hechos se registraron en el ejido Zacatecas en el ayuntamiento de Apodaca.

En entrevista, el titular de Protección Civil de Nuevo León, Érik Cavazos Cavazos, especificó que los heridos son el capitán de la unidad, el copiloto y una pasajera.

“Aparatoso este tipo de accidente porque cae a un lado de un río, de un arroyo. Son tres personas con lesiones leves, pero como protocolo fueron enviados y trasladados por dos ambulancias, una de Pesquería y una del municipio de Apodaca”, expuso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/nl-hallan-sin-vida-en-casa-de-apodaca-a-mujer-que-tenia-reporte-de-desaparicion-KC22138750

Detalló que la unidad provenía del municipio de Piedras Negras“Se desconocen las causas del accidente o el incidente”, dijo.

Sin embargo, se presume que pudo haber sido una falla mecánica en la unidad.

Hasta el momento se cree que tanto los tripulantes de la unidad como la pasajera serían de Nuevo León.

Personal de PCNL trabajó en el lugar con elementos de diferentes instituciones como Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración, Protección Civil Pesquería, CRUM; Mi Ambulancia, Cruz Roja y Fuerza Civil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Avioneta

Localizaciones


Coahuila
Monterrey
Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Área natural e industrial protegida de Durango

Área natural e industrial protegida de Durango
Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

Pitoco, el titiritero que resiste al tiempo.

Autoridades localizaron el cuerpo de una mujer que presuntamente corresponde a Mónica Briseth; su pareja es el principal sospechoso.

NL: Hallan sin vida en casa de Apodaca a mujer que tenía reporte de desaparición
La jueza mantuvo el proceso contra el exdirector de Pemex al considerar que la violencia familiar se persigue de oficio, pese al perdón de su esposa.

Vinculan a proceso a Víctor ‘N’, exdirector de Pemex, pese al perdón otorgado por su esposa
Los beneficiarios de la Pensión del Bienestar ya conocen el calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026 .

Pensión del Bienestar... ¿Cuándo depositan los 6 mil 400 pesos del periodo julio-agosto de 2026, según el calendario?
Un nuevo frente frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproximan Frente Frío fuera de temporada y Tormenta Negra a México; azotarán lluvias intensas y fuertes vientos a estos estados
El actor Sam Neill, recordado por interpretar al doctor Alan Grant en Jurassic Park, falleció a los 78 años. Su familia confirmó la noticia y destacó que murió rodeado de sus seres queridos en Australia.

Fallece el actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, a los 78 años
Vozinha fue la muralla de Cabo Verde y una de las grandes revelaciones bajo los tres postes en el Mundial 2026.

¿Quién es el mejor? El Top 10 de porteros del Mundial 2026 antes de Semifinales