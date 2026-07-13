Cae avioneta proveniente de Piedras Negras en Pesquería, NL; deja tres personas lesionadas

MONTERREY, NL.- Una avioneta cayó en la Carretera Miguel Alemán, en Pesquería. Al sitio se movilizaron cuerpos de auxilio. Un saldo de tres personas lesionadas que fueron trasladadas para su atención médica dejó el desplome en Nuevo León de una avioneta proveniente de Piedras Negras, Coahuila. De acuerdo con el reporte inicial, el piloto de la aeronave quedó prensado, mientras que el resto de los ocupantes -sin señalar cuántos- fueron auxiliados y trasladados a un hospital.

Los hechos se registraron alrededor de las 14:47 horas a la altura de la empresa La Vidriera, cerca del Parque Olympic, indicó una fuente policial.

AVIONETA DESPEGÓ DE PIEDRAS NEGRAS De acuerdo con datos del portal Flightradar 24, se trataría de una avioneta Cessna Grand Caravan EX matrícula XA-RFD. Imágenes en redes muestran que la avioneta sería de la compañía aérea Aerus. El vuelo, indica el portal, salió de Piedras Negras, Coahuila, y se dirigía a Monterrey.

CAPITÁN, COPILOTO Y PASAJERA RESULTAN HERIDOS Protección Civil del estado informó que atendió el accidente en el que participó una aeronave tipo Cessna de la empresa Aerus con matrícula XAEFD en el que viabajan Diego Elías Galván Maña, Ingrid Valenzuela Martínez y Enrique Berra Mellado que resultaron heridos por lo que fueron llevados al Doctor´s Hospital East. Los hechos se registraron en el ejido Zacatecas en el ayuntamiento de Apodaca. En entrevista, el titular de Protección Civil de Nuevo León, Érik Cavazos Cavazos, especificó que los heridos son el capitán de la unidad, el copiloto y una pasajera.

“Aparatoso este tipo de accidente porque cae a un lado de un río, de un arroyo. Son tres personas con lesiones leves, pero como protocolo fueron enviados y trasladados por dos ambulancias, una de Pesquería y una del municipio de Apodaca”, expuso.

Detalló que la unidad provenía del municipio de Piedras Negras“Se desconocen las causas del accidente o el incidente”, dijo. Sin embargo, se presume que pudo haber sido una falla mecánica en la unidad. Hasta el momento se cree que tanto los tripulantes de la unidad como la pasajera serían de Nuevo León. Personal de PCNL trabajó en el lugar con elementos de diferentes instituciones como Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración, Protección Civil Pesquería, CRUM; Mi Ambulancia, Cruz Roja y Fuerza Civil.

Aracely Chantaka Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).

Columna: Merodeando